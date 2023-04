El "papelón" de Arelys con Anabel Pantoja revela la cara oscura de la influencer

La ruptura entre Yulen Pereira y la sobrina de Isabel Pantoja sigue arrojando jugosos detalles con morbo y la cosa podría ponerse aún más interesante si se cumplen algunas profecías.

En el punto de mira por su demoledoras declaraciones en la revista Lecturas sobre Anabel Pantoja y revelando que la dejó por su carácter posesivo y controlador (y porque ya no le "salía" besarle ni hablarle) Yulen Pereira se encuentra de nuevo en España tras visitar a su madre en Supervivientes.

Un esperado reencuentro en el que el esgrimista le contó a Arelys Ramos su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja, dejándola sorprendida, afectada y completamente descolocada. Una reacción que para muchos ha sido un papelón, puesto que desde un principio se ha sospechado que la cubana conocía las intenciones de su hijo de romper con Anabel, e incluso se ha especulado con que le habría pedido que esperase a que comenzase el reality para que no peligrase su participación en el mismo.

Algo que Yulen, cansado pero muy amable, desmintió ante los reporteros del corazón este martes, después de aterrizar en el aeropuerto de Madrid tras su viaje exprés a Honduras: "Ya lo dije. Mi madre no se esperaba esta gracia. Yo estoy muy bien y vengo contento de haber visto a mi madre".

Durante su ausencia han sido numerosas las informaciones que se han dado en diferentes medios de comunicación sobre su relación con Anabel; sin ir más lejos, en Sálvame destaparon que la influencer habría negociado participar en el debate de Supervivientes (donde coincidiría con él) pero no habría llegado a un acuerdo económico. También se ha dicho que a la sevillana le habrían ofrecido ir a la isla como "fantasma del pasado" pero que ella lo habría rechazado para no tener que verse las caras con Arelys.

Manuel, padre de Yulen Pereira, y las cosas que harían cambiar el concepto sobre Anabel Pantoja

Además, su padre, Manuel Pereira, habló para el programa de las tardes de Telecinco y dejó entrever que su ruptura con Anabel no es como se ha contado, que su hijo ha llorado mucho y que podrían salir más cosas que cambiarían el concepto que se tiene sobre la prima de Kiko Rivera. Noticias sobre las que el esgrimista confesó que no tiene ni idea y sobre las que por el momento prefirió no pronunciarse: "No me ha dado tiempo a ver nada allí chicos. No te puedo contestar porque no he visto la televisión"

"No lo sé de verdad, no lo sé", reconoció cuando le preguntaron si le importaría coincidir en un plató con su exnovia, a la que a pesar de sus declaraciones no duda en desearle lo mejor en sus nuevos proyectos con un "claro" y una gran sonrisa. "Espero que sí, claro", añadió, confirmando que le encantaría tener buen rollo con Anabel.

Un buen rollo que podría verse enturbiado por las declaraciones de una de las mejores amigas de la influencer, Belén Esteban, que cargó contra él en Sálvame afirmando que el único que ha ganado dinero con su ruptura es él y asegurando que no ha leído su exclusiva porque le importa "una mierda".