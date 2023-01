Anabel Pantoja toma una decisión drástica que dispara las peores sospechas

Como buena influencer que es, si no lo hace ella quién lo va a hacer. El caso es que en los tiempos que corren es prácticamente lo normal y suele dejar lugar a muy pocas dudas...

"Aunque la vida, hoy no haya sido perfecta para mí. Voy a seguir sonriendo" publicaba Anabel Pantoja en su Instagram y hacía saltar las alarmas de que algo estaba ocurriendo en su vida privada.

Aunque ella no detallaba nada más, enseguida se empezó a hablar de una posible crisis sentimental con Yulen Pereira. No en vano hoy en día las relaciones sentimentales y rupturas se confirman y desmienten vía redes sociales y Anabel es "influencer", básicamente está "obligada" a hacerlo por esta vía. Si no lo hace ella, quién lo va a hacer.

El caso es que unas horas después lejos de calmarse las aguas se multiplicaban las sospechas de crisis en la pareja después de que Pantoja borrara de su perfil todas las imágenes que había compartido durante este último año con Yulen; no queda rastro de esta historia de amor que comenzaba en la última edición de Supervivientes. Por si fuera poco, también el esgrimista ha decidido borrar las imágenes que había compartido con su chica en los últimos meses.

Anabel Pantoja, centrada en sus proyectos y Yulen Pereira en su esgrima

De esta manera, parece que la influencer y el deportista están más distanciados que nunca. Mientras ella está completamente sumergida en sus proyectos laborales, en esta ocasión en Tenerife, Yulen parece estar volcado con la esgrima. Algo que podría ser la clave de este distanciamiento del que, aunque no han hablado públicamente, es más que evidente por esta última noticia.

En cambio, Anabel sí que mantiene en su perfil de Instagram las fotografías que había compartido con Omar Sánchez, su exmarido, durante su relación. Algo que llama poderosamente la atención después de las idas y venidas que han tenido después de anunciar su separación públicamente antes de que ésta comenzase su aventura en Honduras.

Tras ese mensaje súper revelador por redes sociales que compartía este jueves en un storie, parece que la relación está viviendo sus horas más bajas porque ambos han decidido borrar todo tipo de rastro en sus perfiles de las imágenes que habían compartido durante todo este tiempo con las que hacían gala de su amor insaciable.