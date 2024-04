Sandra Barneda mete a Anabel Pantoja un rejonazo demoledor que la deja tiritando

Con permiso de Ángel Cristo Jr., que se convirtió en el absoluto protagonista de la última gala de Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo por su boda por el rito garífuna en los Cayos Cochinos con su novia Ana Herminia, y de la picadura de escorpión de Gorka Ibarguren, así como sus besitos con Marieta, lo cierto es que desde el plató de Madrid Anabel Pantoja también tuvo su buena cuota de titulares.

Como no podía ser de otra forma, el programa que presenta Sandra Barneda estuvo centrado en la boda de Cristo y Herminia, un 'sí quiero' romántico y especial a más no poder, pero con una llamativa ausencia: la de la madre del novio, Bárbara Rey, que no mantiene ningún tipo de relación con su hijo desde que éste arremetió duramente en televisión contra ella a finales de 2023.

Una ausencia imperdonable, a juicio de la colaboradora Anabel Pantoja, que no dudaba en salir en defensa de la vedette y en mostrarse en contra del enlace: "No estoy muy contenta con la boda. Estoy indignada. Es que se están viniendo arriba de muy buena manera los dos protagonistas y bueno, creo que aquí falta una persona importante".

"No me encuentro especialmente bien. Estoy como desengañada" aseguraba la sobrinísima de Isabel Pantoja, tachando la boda de "paripé" sin entender que Ángel se haya casado sin su madre.

"En representación de Bárbara Rey quiero estar aquí reclamando su sitio, su espacio y su hueco. Porque creo que Ángel Cristo tiene que llamar a su madre y Ana Herminia tiene que llamar a la futura suegra. Es una boda", sentenciaba tajante la influencer.

el zasca de sandra barneda a anabel pantoja se ha escuchado hasta en honduras #ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/BfmYFeLblf — telemagazine (@telemgzn) April 28, 2024

Un alegato repleto de indignación que dejó los puntos suspensivos flotando en el aire en el plató de Supervivientes y dejando la respuesta evidente a sus palabras en la mente de compañeros y espectadores... Fue precisamente Sandra Barneda la que recogió el guante que le arrojó sin darse cuenta Anabel y no pudo por menos que soltarle un rejonazo de dimensiones antológicas y eso que procuró tener todo el tacto del mundo y hasta le preguntó si podía "meter un poquito el dedo" antes de soltarle que su tía, Isabel Pantoja, tampoco fue la boda de su propia hija, Isa, con Asraf Beno.

El público de Telecinco aplaude el dardo de Sandra Barneda a Anabel Pantoja

Un dardo con el que Anabel se quedó sin palabras mientras todo el plató aplaudía a la presentadora.

Triunfo en toda regla que se transmitió de la mejor manera posible para Telecinco: en los audímetros, donde Supervivientes: Conexión Honduras mejoró sus propios datos hasta el 19.1% de cuota de pantalla y los 1.421.000 espectadores, sus cifras más altas desde hace un mes, y muy lejos de sus competidores: Antena 3 anotó un 10% y 1.502.000 con Hermanos y Cuarto Milenio de Iker Jiménez registró un 6.3% y 763.000, entre otras cosas gracias a que La 1 empeoró notablemente los datos que suele hacer la noche dominical porque cambió el cine por la serie Operación Barrio Inglés que descendió alarmantemente hasta el 5.3% y 714.000 y 4.9% y 489.000.