El zasca más aplaudido de María Patiño a Ana Rosa por increpar a un reportero

La presentadora de “Ni que fuéramos Shhh“ ha desmontado la actitud de la que fuera su compañera en los pasillos de Telecinco, lanzando un duro mensaje contra su intolerancia.

El pasado jueves, los espectadores del programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, presenciaban una escena insólita, mientras una de sus reporteras, Carolina Barceló, cubría una noticia en Alicante, denunciando un caso de cámara oculta en un entorno laboral.

El equipo del programa, que tenía pactada una entrevista con los trabajadores denunciantes del caso, eran sorprendidos por la aparición de un reportero de la competencia durante la entrevista en directo, sin capacidad de reacción.

La reacción de Quintana abre el debate

La situación no pasó desapercibida para la presentadora, que, sin pensarlo dos veces, arremetía contra el periodista de la competencia en directo: ''Hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas, oye si se quiere hacer famoso, está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale, compañeros'', ratificaba Ana Rosa indignada.

Orgásmico el repaso que le ha dado María Patiño a Ana Rosa Quintana: “Está bastante desubicada” 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #NiQueFuéramos7J pic.twitter.com/hgTGgFNgQj — 𝗠𝗘𝗚 𝗧𝗩 📺 (@telediosa) June 7, 2024

Como era de esperar, el vídeo del momento se hizo viral en redes sociales y muchos medios de comunicación, que se hacían eco de lo sucedido. También este viernes, los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh comentaban las palabras de la presentadora y explicaban lo que había detrás de estas entrevistas.





Según su entender, los reporteros de ambas cadenas habían pactado que Y ahora Sonsoles iba a entrevistar a una trabajadora y TardeAR a las tres restantes. Además, algunos colaboradores dejaban en el aire que el cámara podía abrir el plano de forma intencionada: ''Lo que pretendían denunciar es un sabotaje del directo por parte de la competencia. Lo han llevado a esa guerra de audiencias que hay entre ambos programas'', explicaba el periodista Pedro Jiménez en el plató de Ten.



Una versión que no convencía a María Patiño, que no entendía el motivo de que ambos directos tuvieran que hacerse juntos: ''Dudo que las chicas quisiesen estar pegadas las cuatro. Aunque tuviera razón Ana Rosa, no puedes hablar desde esa superioridad moral y decir que alguien quiere ser famoso'', alegaba.



"Ana Rosa se ha equivocado. 'No conozco a ningún reportero que quiera hacerse famoso en una situación tan ridícula a costa de nadie. Está fuera de lugar y si considera que es tan importante que un reportero use su imagen para ser famoso está bastante desubicada. Y lo digo porque me parece una falta de respeto al reportero'', sentenciaba tajante.