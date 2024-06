Las amenazas de Matamoros que ponen en riesgo la continuidad de Supervivientes

El ex colaborador de Telecinco saca a la luz nuevos audios de su hija que probarían las teorías de manipulación que sigue el programa para mantener en alza el interés del público.

Apenas han pasado unos días desde que Laura Matamoros estallara contra el programa que la ha acogido en Honduras en las últimas semanas, cansada de las estrategias que ha seguido Supervivientes 2024 y lanzando un duro ataque a la organización.

La joven influencer lanzaba un duro mensaje a la organización que no ha dejado indiferente: "Desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí. Creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón", declaraba la hija de Kiko.

Su padre, implacable

Escasas horas después de que Jorge Javier Vázquez lanzase distintas pullas a las acusaciones de "manipulación" contra su programa, Kiko Matamoros ha recogido el testigo para responder en Ni que fuéramos Shhh, para dejar claro que él dice la verdad, porque hace unos días ya contó algunos entresijos del programa asegurando que la cadena ya tenía ganador.

Escándalo en Supervivientes.



Kiko Matamoros saca a la la luz que todo es mentira, que el voto del público NO VALE NADA.



Y muestra los audios que mantenía con su hija estando ella en la Isla. pic.twitter.com/PKxtcbT8lv — Locura (@Locura__) June 14, 2024

El ex colaborador de Sálvame se ha visto obligado a mostrar en directo varias pruebas y ha lanzado un órdago, asegurando que, de ser necesario puede demostrarlo en los juzgados: "Yo no miento. Al espectador se le muestra una cosa y por dentro pasa otra. Hablo de cómo incluso han interactuado conmigo. Sé que alguien muy cercano a Ángel Cristo también pudo hablar con él cuando estaba en Honduras. No tengo necesidad de mentir y no quiero ir en contra de los que en un momento dado hicieron algo por mí, pero puedo demostrar que todo lo que digo es verdad", aseguraba.



También ha confirmado tener capturas de “Las conversaciones con las que he estado hablando. No voy a dar sus nombres porque se juegan su carrera, pero si persisten nos vemos en el juzgado. Hoy os leo un extracto. Esto se produjo cuando Laura estaba ya eliminada del concurso porque estaba recién expulsada por primera vez. Hablamos, era la primera llamada para saber de sus hijos. A términos me dijeron que me esperara que ella se iba a quedar en el concurso. Esto sin saberse absolutamente aún nada de la repesca ni nada. Dijisteis que era muy pronto para que se fuera, para que veáis los tiempos que manejáis con las expulsiones", ha desvelado el colaborador en Quickie.