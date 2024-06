Alejandro Albalá, implacable con Adara por su actuación en Supervivientes

El ex marido de Isa Pantoja ha vuelto a la televisión tras abandonar la vida pública, para atacar duramente la actuación de la influencer en el estreno de "Supervivientes All Star".

Adara Molinero se convertía este jueves en la gran protagonista del estreno de Supervivientes All Stars, cuando se negaba a saltar del helicóptero, sufriendo un ataque de pánico en directo que dejaba estupefacto a su compañero de cabina, Bosco Martínez-Bordiú, a pesar de los ánimos que le brindaban, tanto su expareja, como el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, desde plató.

La situación empeoraba por momentos y la influencer amenzaba con abandonar el programa, ante los comentarios que cuestionaban por qué había cometido el error de aceptar volver a Honduras. Aunque parece que la decisión la tiene tomada, será esta noche cuando explique qué va a hacer finalmente.

“Cero profesional”

A la espera de conocer cómo se encuentra y cuál será finalmente su decisión, han sido muchos los comentarios que ha provocado su actitud, entre aplausos y críticas a partes iguales. Pero sin duda, uno de los que más ha criticado su entrada en el programa ha sido Alejandro Albalá, quien no ha dudado en acusarle en Fiesta de no ser profesional.

que pesada la fagota apostillando todo lo que la gente dice @AlejandroAlbala eres la nada más absoluta no le importas a nadie y hazte un favor y deja de hacer el ridículo por 15 céntimos https://t.co/2JUrYc64JQ — Rafa 🍉 (@rafaalns) June 23, 2024

Albalá no ha visto con buenos ojos que Adara Molinero se negara a saltar del helicóptero en pleno directo: "Eres cero profesional", exclamaba indignado, dirigiéndose a ella directamente durante su intervención en el debate de Telecinco. El exconcursante del reality no dudaba en criticar la falta de criterio de la madrileña: "Estas cosas no se hacen así. Sabías a donde ibas porque has estado hace poco. Hay gente deseando haber ido, yo no hubiera montado ese show. Tiene a todo el mundo pendiente de si salta o no", defendía.

Y es que el colaborador del programa de Emma García insiste en que Molinero tan solo está montando "un show" para llamar la atención y cree firmemente que este domingo, durante el debate, cambiará de opinión: "Menos protagonismo y más saltar, que es lo que tienes que hacer y no tener a todo el mundo pendiente. A mí no me vale. Se tirará después de todo el protagonismo que ha tenido", aseguraba, reclamando que que el público no es tonto.

Por su parte, Ana Luque apoyaba la teoría de Alejandro, aunque valoraba la decisión de Adara con un enfoque menos crítico: "Se le ha visto el plumero. En algún momento hace su show, que está bien, es un reality, pero la gente se cansa de lo mismo", afirmaba la colaboradora del programa de Telecinco.