La verdad de la llamada de Carmen Borrego a Meli Camacho que se intenta ocultar

Puesto que la hija menor de María Teresa Campos no tiene interés en ahondar en detalles de la conversación telefónica de marras para eso está ESdiario con todos los datos jugosos.

La gran amiga de María Teresa Campos fue avisada de la misa homenaje por su 83 aniversario de rebote. Es la realidad. Este martes en ESdiario narramos cómo sucedieron las cosas. Un día la hija menor de Teresa Campos, después de meses sin ponerse en contacto con la gran amiga de la matriarca fallecida, Meli Camacho, le realiza una llamada de teléfono. Tiene un interés personal. No la llama para preguntarle cómo se encuentra de salud. Lejos de la realidad.

Carmen Borrego le pide un favor relacionado con su marido y unos amigos de su marido. Tiene que ver con la venta de un hotel en Marbella donde José Carlos Bernal podría percibir una importante comisión por el trabajo de mediador entre los amigos de Meli y dueños del hotel y sus posibles compradores.. La llamada de Carmen tienes dos motivaciones. Camacho controla el mundo inmobiliario en la zona de la Costa del Sol y el marido de Meli hubiese actuado de asesor por su formación en el el derecho.

Está es la razón por la que Carmen Borrego se pone en contacto con la única amiga fiel de Teresa Campos. Llevaba un tiempo largo sin tener relación con ella. Ya no le interesaba. Ese día había interés y la llamó. En aquel momento, Meli le recuerda a Carmen que el 18 de junio es el cumpleaños de su madre y se podría hacer algo en su memoria. En ese instante no tiene idea de qué hacer. No se le había pasado por la cabeza.

Habla con Terelu y acuerdan la misa de este lunes en recuerdo a su madre. La idea parte de la amiga de la presentadora y la ejecutan las herederas universales de Campos.

Borrego se siente en la obligación de devolverle la llamada para confirmar qué se iba a celebrar en recuerdo a su madre. De no haber existido el interés crematístico por parte de la hermana de Terelu, quizás no la habría llamado. Con total seguridad. De la misma manera que ha sucedido con Gustavo Guillermo. Ahí no le pueden sacar nada y lo expulsan de su vida. Llegará el tiempo de la vuelta. Y se tendrán que esconder debajo de las piedras. Tiempo al tiempo.

Este martes Carmen en el programa ya casi extinto Así es la Vida no ha querido contar el porqué de aquella primera llamada. Para eso está ESdiario. Lo que sí ha confirmado es esa primera llamada y ha dejado a los pies de los caballos a una tal tertuliana Del Pozo quien ha asegurado en directo y en Telecinco que es es Meli quien siempre llama a Carmen. En el mismo hocico. Una vez más. La portavoz o asistenta de Borrego ha mentido. La tal tertuliana ha sido desmentida por su compañera o jefa.

Este diario desconoce si la tal tertuliana habla en plato por su sabiduría periodística o le van dictando por el pinganillo desde la dirección. Tiene más de lo segundo que de lo primero.