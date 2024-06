Maite Galdeano se lleva un jarro de agua fría con su "novio" que hiela Mediaset

Con ella llegó el escándalo... y los titulares. Y es que allí por donde pisa la madre de Sofía Suescun se disparan las noticias, y si no que le pregunten a su yerno, Kiko Jiménez.

"Estoy enamorada". Una ilusionada Maite Galdeano se sinceraba tras su visita sorpresa a Rubén Torres en Honduras en la que, además de pasar la noche juntos y compartir confidencias, se dieron un beso que dejó a la madre de Sofía Suescun con ganas de más. "Me ha prometido muchas cosas, cuando venga me va a llevar de viaje por España" aseguraba hace unos días, convencida de que lo suyo con el bombero va a cuajar cuando termine Supervivientes.

Algo que no tiene tan claro la madre de Torres, María del Carmen, que no dudó en soltar un monumental zasca a Maite antes de su surrealista encuentro en Conexión Honduras. "Maite está convencida de que va a tener una historia con tu hijo, que ha habido química" recordó la presentadora Sandra Barneda a la progenitora del supervivientes antes de que la de Pamplona entrase a plató. "Que sueñe" respondía ella sin poder contener la risa.

Sin embargo, no cierra la puerta a la madre de Sofía Suescun y ha dejado claro que "si mi hijo la quiere y la acoge será bienvenida. Mi familia es estupenda y muy divertida. Pero si mi hijo quiere, claro". Un momento en el que Kiko Jiménez, de lo más divertido, confesaba que él también quiere que la cosa funcione para perder de vista a su suegra "durante un tiempecito. Si quieres te puedes ir con la Maite y así te la llevas un rato. Me vendría de lujo", ironizó.

Tras esto, Maite (presentada por Barneda como la futura novia de Torres) entraba a plató y no perdía tiempo en intentar (sin mucho éxito) estrechar lazos con la que podría convertirse en su suegra si su idilio va como ella espera: "Qué majo tu hijo de verdad. Me ha caído de maravilla. Se ha enamorado de mí". Algo que María del Carmen, sin saber bien donde meterse, negaba con un contundente "no" sin perder la sonrisa.

"¿No? Anda y tú que sabes" le respondía Maite, provocando que la madre del bombero diese la réplica con un tajante "lo sé, soy su madre". Como si la cosa no fuese con ella, la suegra de Kiko argumentaba que "a las madres no se les cuenta todo y me ha hecho promesas muy bonitas".

Promesas que ayudaron a Supervivientes a volver a liderar la noche dominical con un 15.1% de cuota de pantalla y 1.363.000 espectadores en noche en la que La Sexta canalizó la demanda informativa de las elecciones europeas con un 11.7% y 1.281.000 para Al Rojo Vivo: Objetivo Europa, mientras en La 1 Europa Decide registró datos de 8.3% y 1.130.000 y 7.4% y 746.000. Por su parte, Antena 3 anotó un 7.2% y 974.000 para Secretos de Familia.