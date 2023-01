Peleteiro explota: Miriam llegó a su vida tras pedirle Jessica Bueno el divorcio

El exfutbolista rompe su silencio para negar que su divorcio con la influencer viniera motivado por una infidelidad, ya que estaban en pleno proceso de divorcio.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro eran una de las parejas idílicas de la prensa del corazón. Siempre que se hablaba de ellos era sobre la bonita familia que han creado y lo felices que estaban.

Sin embargo, el exdeportista anunció en Instagram su separación en noviembre, tras más de siete años de amor y dos hijos en común. Pocos días después, salía a la luz el nombre del nuevo romance del ex futbolista, Miriam Cruz, y se apuntaba a una infidelidad con esta joven como el motivo del divorcio.

A la modelo le cayeron críticas por todos los lados, hasta el punto de emitir un comunicado, vía redes sociales, que borró al poco tiempo, en el que decía estar harta de recibir multitud de insultos y comentarios en los que la comparaban con Jessica Bueno y emitían juicios de valor sobre su físico. Tanto ella como Peleteiro habían optado por guardar silencio y no entrar en batallas mediáticas ni dar datos sobre su relación. No obstante, cansados de las habladurías, han roto su silencio en 'Fiesta'.

Peleteiro desmiente que se hayan separado por su relación con Miriam: "A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica me pidiese el divorcio. Es totalmente falso que le haya sido infiel".

El ex deportista ha querido dejar claro en Fiesta que "lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica. Me encargo económicamente de todo en la vida de mis tres hijos".

Por su parte, Miriam Ruiz también explicó que ella no ha roto el matrimonio: “Tú sabes que entre que dices que te divorcias y se firma el divorcio, pasa un tiempo. Lo que te puedo decir es que la relación entre Jota y yo comenzó cuando ya había una propuesta de divorcio”.

La nueva novia de Jota Peleteiro reitera que «no me he metido en nada. A veces las personas se empeñan en mostrar matrimonios perfectos de cara a la galería cuando no es verdad. Llevo trabajando duro desde los 16 años y me molesta que me digan que soy una mantenida. No sé que pasará en un futuro entre Jota y yo. Y no me importa. Pero que no digan que ha abandonado a su familia. Cada día veo la atención que presta por sus hijos y como se desvive por ellos”.