Terelu Campos estalla contra Pipi Estrada por lo que dice de su hermana

A la colaboradora de TVE no le han gustado nada las ultimas palabras que su expareja pronunciaba en "Fiesta" sobre su hermana Carmen Borrego.

Terelu Campos ha estallado contra Pipi Estrada, la colaboradora se ha cansado de escuchar los comentarios que su expareja ha hecho sobre ella y su hermana Carmen Borrego y ha terminado atacando al periodista y a "Fiesta", el programa donde este colabora y donde recientemente ha criticado a Borrego.

No están siendo semanas fáciles para Terelu Campos, su primera Semana Santa tras el fallecimiento de su madre, una neumonía recién superada, las portadas de su hija Alejandra Rubio y el abandono por prescripción médica de su hermana Carmen Borrego han hecho mella en su estado anímico y han provocado que estalle contra Pipi Estrada en sus redes sociales.

El enfado de Terelu Campos con su expareja llega después de Pipi hablara sobre todos los temas que han afectado a Carmen Borrego esta semana. Primero hablaba sobre la separación del hijo de Borrego y su mujer, Paola Olmedo, una noticia que ha surgido esta misma semana: "Carmen entendía que su hijo se merecía algo más, pero es José María el que elige a su pareja. Ella no lo entendió por las circunstancias que rodeaban a esta mujer".

Después de esas palabras, Pipi Estrada siguió con sus críticas contra Carmen Borrego, tachando de "fracaso" el paso de esta por "Supervivientes": "Ha sido un fracaso del sistema borreguil. Estoy convencido de que la audiencia no la va a elegir empleada del mes... No voy a ser su verdugo, pero las imágenes no engañan a nadie. Le ha faltado absolutamente de todo".

Terelu estalla como nunca contra Pipi Estrada

Todas estas palabras han provocado tal enfado en Terelu Campos que la colaboradora no se ha cortado un pelo a la hora de decir lo que opina sobre Pipi Estrada en sus redes sociales. Junto a una fotografía de una televisión donde podemos ver a Pipi en "Fiesta", Terelu ponía en entredicho todo lo que el periodista había comentado: "¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad. Primero porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. Miente con toda su cara dura. Que vergüenza que se incluyan solo en él".

Una publicación a la que Pipi Estrada no dudaba en contestar, también por redes sociales. Lo ha hecho con dos mensajes el periodista, el primero en el que se podía leer "el silencio de las borregos", haciendo referencia a la hermana de Terelu, y el segundo, "las peores de la clase quieren dar clase", hablado sobre las palabras de la publicación de Terelu.