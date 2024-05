Ana Rosa pincha en hueso con los papeles de la venganza de Silvia Tortosa

Los últimos años de la actriz fueron de lo más tortuosos. Ahora su vida privada y más íntima sale a la luz a través de un documento que puede levantar ampollas a su alrededor. Vienen curvas.

El fallecimiento de la mítica actriz española Silvia Tortosa ha abierto la caja de los truenos acerca de una vida privada y sentimental de la que nunca se supo demasiado y que ahora está saliendo a la luz como una riada imparable.

Sin ir más lejos, este lunes la exempleada del hogar de Tortosa se dejó caer por el plató de TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco para comentar todos los detalles de la exclusiva que dio en su última entrevista. Y María José Zurrón no dudó en ahondar con pelos y señales en todo lo relacionado con los papeles que escribió la artista antes de morir.

Según su versión, ha accedido a hablar y a dar exclusivas porque Tortosa necesitaba que el mundo supiese por el calvario que estaba pasando, en este sentido Zurrón asegura seguir con ese legado que Silvia hubiese querido y ha hablado de los detalles más íntimos de la actriz: "He dado el paso porque la gente tiene que saber la verdad de lo que estaba pasando". Eso sí, le molestan mucho las críticas que está recibiendo por vender la vida de la que fuera su jefa: "Me fastidia que digan que ahora estamos sacando su vida. No la estamos sacando, su vida era pública... Ella se exponía, era una artista".

Sea como fuere, la asistenta contó lo que sucedió el día que le dieron el alta a la actriz por su depresión. En un principio, pensaba que iba a ir a su casa, sin embargo, la tuvieron que mantener en otra habitación porque no estaba preparada. María José Zurrón podía visitarla sin permisos: "A mí me dejan subir porque Silvia dijo que si no hablaba conmigo no se movía de la habitación... Lo primero que me dice es: 'Mari, me has traicionado".

En este punto explicó que la actriz le dijo que era una traidora por dejarla en la clínica, sin embargo, era por su bien porque se encontraba todavía mal. Fue entonces cuando se encontró los papeles de la venganza de Silvia Tortosa: "Empezamos a recoger todo lo que tenía ella en la mesilla y ahí aparecen unas notas y unos folios escritos por ambos lados y cuando veo el título ya sé de qué va porque ella es muy meticulosa".

La intérprete pidió a su ayudante que se llevase los papeles a su casa para que no se extraviasen y Zurrón le contó a Ana Rosa Quintana cómo reaccionó cuando leyó esos escritos: "Yo llego a mi casa y los leo, y me tuve que sentar" porque ponen cosas muy serias, aunque ella solo ha querido sacar lo más suave: "Esos papeles son infumables".

Algo así debieron de pensar también los espectadores de TardeAR este lunes porque el programa vespertino de Telecinco registró para comentar la semana un 10.2% de cuota de pantalla delante de 805.000 televidentes, sus cifras combinadas más discretas desde hace un mes y lejos de su rival directo, Y Ahora Sonsoles en Antena 3, que subió hasta el 12.2% y 921.000 (sus mejores datos desde el 7 de mayo).