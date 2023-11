Fran Rivera se pronuncia para aclarar sus polémicas palabras sobre Cayetano

Los dos hermanos se habrían distanciado hace un tiempo, y las últimas declaraciones de Fran Rivera sobre la forma de torear de Cayetano no le han sentado nada bien.

La relación entre Fran Rivera y su hermano Cayetano Rivera no atraviesa su mejor momento. Los dos hermanos llevan distanciados desde hace bastante tiempo, a raíz de la Goyesca de Ronda de 2019, debido a la decisión de Fran de adelantar la fecha al 31 de agosto, algo que no gustó nada a

Cayetano.

A pesar de que ambos han asegurado varias veces que la relación no es ni buena ni mala, solo se les ha visto juntos una única vez en 2022, en la Real Maestranza de la Caballería de Ronda, momento en el que Fran quiso hablar sobre su relación con Cayetano: "No es ni paz, ni guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos".

Ahora, más de un año después, ambos hermanos vuelven a estar envueltos en polémica, y todo por unas palabras que Fran Rivera dedicaba a su hermano en una charla sobre el toreo, en la que el hijo mayor de Paquirri habló sobre la cogida que sufrió su hermano en agosto: "A Cayetano le ha roto el toro la muñeca entera. Le han puesto ocho clavos y tres placas, y la derecha".

Fran Rivera tacha de "torpe" a su hermano Cayetano

En esa misma ponencia, Fran Rivera quiso definir a su hermano Cayetano como torero, y aunque comenzó alabándole y diciendo que "es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros", Fran terminó metiéndose en un embrollo y acabó tachando de torpe a su hermano: "Es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros, porque es muy torpe".

Las palabras de Fran no tardaron en tener repuesta de Cayetano, quien aseguraba no considerarse torpe: "Torpe no. No soy torpe, lo que pasa es que los toros cogen, y cuando cogen hacen daño". Y aunque parece que el calificativo de su hermano no le gustó mucho, Cayetano tuvo buenas palabras para su hermano: "Todo el mundo sabe que es un torero de raza, con mucho orgullo, y ahí está su trayectoria".

Al ver el revuelo formado por sus palabras, Fran ha querido aclarar que las cosas con Cayetano "están muy bien", y que su intención no era la que se dio a entender: "Yo lo dije y lo digo. Cayetano, de pierna, no es ágil, es torpe, y como tiene tanto valor y se queda atrancado, el toro le coge". Además, Fran Rivera se ha defendido explicando que sus declaraciones "son bonitas" pero que no se entienden si "no sabes de esto".