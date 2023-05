Ana Obregón vive un día agridulce lejos de España

Un día triste para la Ana Obregón y su ex, Alejandro Lequio. A pesar de la felicidad que vive la artista desde que se convirtiera en abuela, este 13 de mayo la tristeza ha regresado

La vida de Ana Obregón ha dado un giro muy importante desde que llegó a su vida la pequeña Ana, hija de Aless Lequio. La artista y la niña siguen en Miami, desde donde nos llegan noticias de las dos, a través de las redes sociales y de las informaciones que recogen los periodista desplazados hasta allí. Ana se muestra feliz y nos regala entrañables imágenes de la pequeña.

Sin embargo, hoy ha sido un día triste para la familia de Aless Lequio, y es que hoy se cumplen tres años desde que el joven falleció a causa de un sarcoma de Ewing. Con solo 25 años, el joven fue diagnosticado con un cáncer raro, y a pesar de que su madre, Ana Obregón, luchó contra viento y marea para poder curar a su hijo, finalmente falleció en el año 2020 tras una larga lucha.

Desde entonces, Ana Obregón ha luchado por conseguir los sueños de su hijo, cumpliendo así sus últimas voluntades. La primera, poder crear una fundación para ayudar a todas las personas que padecen la enfermedad de Aless. La segunda, poder continuar el libro que su hijo un día escribió y que se ha convertido número uno en ventas. Y por última y mucho más polémica, ser padre.

Es por eso que Ana se encuentra en estos momentos en Miami, ya que fue allí donde realizó el proceso de gestación subrogada para poder tener un hijo mediante el esperma de Aless. Así nació Ana Sandra Lequio Obregón el 20 de marzo en un hospital estadounidense. Desde entonces, la misma presentadora ha reconocido que su vida ha cambiado por completo y que ahora tiene que volver a sonreír por su nieta.

Pese a ello, la tristeza no ha podido dejar de invadirle en un día tan especial para ella. Esta mañana publicaba una fotografía del amanecer desde su apartamento en Miami, con una emotiva frase recordando a su difunto hijo: "Aless, tres años de tristes amaneceres sin ti".

Seguidamente ha publicado un vídeo en Instagram con una recopilación de fotografías de Aless, desde su infancia hasta sus últimos años de vida: "Mi Chico de las musarañas: Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí , que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad ,solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tu".

Carta

Una carta al cielo que la actriz escribe con una inmensa tristeza en el cuerpo: "Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería. ¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí : realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos".

A pesar de todo lo que ha conseguido estos años, haciendo realidad los sueños que su hijo no pudo cumplir, Ana se lamenta por no poder seguir a su lado: "Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia. Tu hija me mira con el mismo amor que tu, tiene tu olor, tu mirada y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción .Bendito seas mi vida. Mi orgullo. Mi norte. Mi gladiador. Mi amor eterno"

"Estamos los tres juntos para siempre: tu hija , tu madre y tu", con esta frase terminaba el post, dejándo claro que ahora más que nunca luchará para seguir adelante por el bien de la pequeña Ana Sandra.