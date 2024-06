Irene Rosales opina sobre el affaire que mantuvo su marido con Aurah

Irene Rosales ha participado en la tertulia sobre “Supervivientes” en el programa “Fiesta”, afirmando que a Aurah le perdían las formas por completo a la hora de discutir.

Aurah Ruiz ha sido la última expulsada de Supervivientes, despidiéndose del concurso más extremo de Mediaset con una romántica carta de su pareja, Jesé Rodríguez, con el que ha mantenido siempre una relación marcada por los altibajos.

Ahora, Irene Rosales ha sorprendido a todos desvelando sus sentimientos sobre un hecho que ocurría hace años entre la concursante y su marido, cuando participaba como tertuliana en el debate de Supervivientes del programa que presenta Emma García.

Una fama ganada por interés mediático

Aunque muchos creen que la fama de Aurah Rodríguez viene del programa MyHyV, Rosales ha recordado durante su intervención en el programa Fiesta que su nombre salió a escena por un romance con Kiko Rivera: "Yo le he explicado a Emma que antes de ir a MyHyV se hizo conocida, por así decirlo, porque tuvo un lío con mi marido. Yo la conocí. De hecho, yo estaba de amistad con Kiko en ese momento", ha revelado la sevillana.

Irene Rosales rompe su silencio sobre el affaire entre Kiko Rivera y Aurah Ruiz: ”Ella se hizo famosa por liarse con mi marido” #ACTUALIDADhttps://t.co/lbXgTmWWoq — TeleSalseo (@Telesalseo_) June 9, 2024

Una confesión que dejaba perplejos a algunos de sus compañeros de plató: "¡Es verdad! ¡No me acordaba!", exclamaba de inmediato Belén Rodríguez, mientras Irene matizaba que ella estuvo un año siendo amiga de Rivera antes de que la relación fuera a más. "A raíz de ese año pasó todo", aclaraba la nuera de Isabel Pantoja, explicando que nunca ha hablado con Kiko sobre la relación que mantuvo con Aurah: "No hemos nombrado nunca estas cosas", aunque, ha aclarado que ya, después de más de diez años podían hablar claramente de sus exparejas, ya que: "Yo también he tenido mis cosas", confirmaba.

Así han reaccionado Kiko Rivera e Irene Rosales al embarazo de Anabel Pantoja https://t.co/y11XEp5N28 pic.twitter.com/vVY4nqMNZp — Wappíssima (@wappissima) June 5, 2024

Y es que los hechos en cuestión ocurrieron en 2014, cuando se dieron a conocer algunas pistas de la relación que Rivera mantuvo con Aurah Ruiz. La canaria contó con un discreto papel en el documental que emitió Telecinco Así es Kiko Rivera, una serie en la que las cámaras le seguían en su día a día y en los bolos que celebraba en distintas ciudades.

En uno de aquellos viajes se veía a una joven Aurah a su lado, siguiendo los pasos del hijo de Pantoja, en un momento en el que el DJ se pronunciaba sobre el amor y negaba tener un prototipo de mujer, afirmando que solo buscaba una mujer "de verdad"