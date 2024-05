Jorge Javier habla en directo de copular con un invitado y provoca un tsunami

No es la primera vez que presentador de Supervivientes flirtea en vivo pero esta vez la cosa fue a mayores, hablando incluso de mantener sexo ante una atónita audiencia de Mediaset.

Dicen que la primavera la sangre altera y el presentador de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, se lo ha tomado al pie de la letra, tal como se pudo comprobar este jueves de Gala del reality de aventuras de Telecinco.

Tampoco sería la primavera vez que el veterano conductor del programa flirtea en directo con algún invitado o concursante o, al menos, juega a la ambigüedad pero esta vez la cosa fue un poquito más lejos.

Todo sucedió cuando Laura Matamoros reveló en plató que su compañera de reality Miri Pérez-Cabrero contó a sus colegas en Honduras que entre su padre (su defensor en Madrid) y Jorge Javier "seguramente habría mucha atracción. Nos lo dijo a todos", señaló dejando en shock a Vázquez.

Esta trama sí que mola:

Padre de Miri y Jorge Javier.



#SVGala11 pic.twitter.com/lgxjoiir6F — LadyMa (@LadyMa58006) May 16, 2024

Momento en el que Eduardo Pérez, por alusiones, tomó la palabra para confesar que, aunque no se creía que su hija hubiese dicho tal cosa, Jorge le parece "muy atractivo". Ruborizado y muerto de risa, el comunicador se quedaba bien sin saber qué decir, dejando en el aire si los sentimientos del padre de Miri eran correspondidos: "Por favor, Laura, que a mí se me está dando muy mal últimamente. Bueno, ya hablaremos", afirmó antes de acercarse al padre de Miri y decirle "con nuestras edades no podemos perder mucho el tiempo ya". Un guante que el escultor recogió comentándole que lo suyo tenía que ser "sin cámaras".

Pero la cosa no terminó aquí porque al conectar con Laura Madrueño y la palapa Jorge Javier continuó con el "flirteo" asegurando en directo que "muy mal se tiene que dar la cosa para no f..... esta noche", soltó a bocajarro provocando las risas de todo el plató y sonrojando a su vez a Eduardo.

Jorge Javier Vázquez y el padre de Miri Pérez-Cabrero: ¿nueva carpeta en Supervivientes?

Con el tonteo flotando en el ambiente, el presentador no dudó tampoco en bromear con Miri y preguntarle si en algún momento de su vida se le había pasado por la cabeza "que a lo mejor te vieras obligada a llamarme papá". "Tic-tac boom", respondió la concursante de lo más sonriente, sin tomarse demasiado en serio la pregunta.

Habrá que esperar a ver si por primera vez y sin que sirva de precedente la "carpeta" del reality de Telecinco se produce dentro o fuera del concurso. De momento, lo que sí está claro es que Supervivientes sigue sin tener rival en la parrilla y este jueves volvió a triturar las cifras con un rotundo 19.1% de cuota de pantalla y 1.349.000 espectadores, más del doble de share de lo que hizo la cadena que más se acercó, que fue Antena 3 con un 8.4% y 804.000 para La Pasión Turca.

Por detrás, Horizonte le dio a Cuatro un 6.8% y 485.000 y en La 1 la película El Protegido cosechó un 5.7% y 538.000.