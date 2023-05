Laura Escanes se refugia en su pareja Álvaro de Luna tras su crisis de ansiedad

La influencer ha decidido publicar un reel en su cuenta de Instagram donde deja claro quién ha sido su mayor apoyo en los últimos días.

Laura Escanes sorprendió a propios y extraños al anunciar en sus redes sociales que se había visto obligada a cancelar su participación en un importante evento debido a un ataque de ansiedad. La modelo reveló que está atravesando una época estrés acumulado a causa de una abultada lista de compromisos profesionales, y explicó a sus seguidores el porqué de la cancelación y los problemas que le han obligado a hacer un paréntesis en su agenda laboral.

"Hoy tenía un evento muy importante al que no voy a poder asistir. Nunca he cancelado nada a 24 horas de ir porque siempre soy muy profesional y valoro mucho el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. La ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Estos días he estado un poco ausente grabando todos mis compromisos profesionales porque sabía que tenía un límite y esta semana he petado", expresó la ex de Risto Mejide.

Laura Escanes se refugia en Álvaro de Luna tras su crisis de ansiedad https://t.co/uoRokoLNYB pic.twitter.com/YSdmvSMMba — CHANCE (@CHANCE_es) May 28, 2023

Después de vivir con ansiedad durante 48 horas, Laura decidió priorizar su salud mental y tomarse un respiro para recuperarse. "Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada. Por recomendación y por decisión propia, he priorizado mi salud mental", continuó.

El anuncio realizado por la catalana ha sido la excusa perfecta para que algunos medios no escatimen esfuerzos para comprobar en qué estado se encuentra, llegando incluso, según ha contado ella en sus historias de Instagram, "a tener un par de coches" siguiéndola a todas partes para intentar hacerle fotos. Además, hubo paparazzis que rondaron la puerta del colegio de su hija Roma.

Laura, en un intento de normalizar la situación, se dedicó al día a sí misma acudió a buscar a su hija al colegio, fue a las consultas previstas con el dermatólogo y su sicóloga, y se reunió con unos amigos a comer.

Este domingo, además, Laura, reciente ganadora del Premio Ídolo a la Mejor Creadora de Contenido del Año, quiso dejar bien claro quién había sido su apoyo durante estos momentos tan difíciles para ella: su pareja Álvaro de Luna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

La influencer sólo ólo ha hecho dos publicaciones desde que anunció su bajonazo emocional: subió unos stories donde se relajaba haciendo cerámica y un precioso reel en el que, a toda velocidad, se ven pasar un montón de fotografías que tiene junto a su nuevo amor, Álvaro de Luna.

Aunque los dos llevan poco tiempo de relación, en dicho vídeo se puede apreciar la cantidad de momentos íntimos y románticos que acumulan en sus recuerdos y que les han convertido en una de las parejas más sólidas del momento.