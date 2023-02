Toñi Moreno se va a someter a unos retoques estéticos porque se ve "fea y gorda"

La presentadora andaluza, que fue madre a los 46 años, ha confesado que está entrando en la "crisis de los 50" y que "voy a cambiar lo que no me guste".

La presentadora Toñi Moreno visitó 'El Show de Bertín', donde hizo gala de su carácter directo y sin filtros, y aprovechó para sincerarse sobre su vida personal y profesional. "Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana", ha asegurado al respecto.

En este sentido, la andaluza, que presenta en RTVE el programa 'Plan de tarde', desveló a Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal que pasará por quirófano para hacerse una operación estética. "Voy a cambiar lo que no me gusta” porque "Me miré en la tele, con lo mona que me ponen, y dije: 'Qué feísima estás, qué mayor, qué gorda’.. Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos. Me está dando la crisis de los 50, me está dando", ha asegurado.

¡Este domingo tenemos una cita irresistible! Massiel se sienta junto a Toñi Moreno (@tmorenomorales) en #PlandeTarde 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/jJcnwOxFAA — Tesseo (@tesseo_tv) January 27, 2023

La presentadora explicó que, tras dar a luz a su hija Lola con 46 años, no dio el pecho a la niña. "Como le dé el pecho a la niña, estoy muerta y pensé que los pechos volvían a su sitio, pero negativo", confirmó.

De ahí que operarse el pecho esté en su lista de propósitos para los 50: “Me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y me decía: ‘Ven aquí’. Y yo pensaba: 'Uy las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y grandes'. Tengo las mismas. Eso hay que arreglarlo y lo vamos a hacer. Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer".

La andaluza confesó que el nacimiento de su hija la ha puesto de manifiesto más que nunca lo rápido que pasa el tiempo puesto que ya tiene tres años. La pequeña Lola, asegura, "cuenta con que todo no lo puedo hacer", y no hace más que preguntarla si puede imitar lo que ella hace. "Esta tía hace el pino con tres años. No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta... Todo el mundo me dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo una niña perfecta".

Eso sí, con 50 años y una niña, Toñi no se cierra al amor aunque confiesa que mantiene el método tradicional para ligar y conocer gente nueva: "Todo el tema de las aplicaciones me ha pillado muy mayor. Si no hablo con la gente que conozco... ¿Cómo lo voy a hacer con la gente que no conozco? Yo soy de la generación en la que ibas a un bar y charlabas".

No obstante, confiesa que actualmente está muy centrada en su faceta profesional por lo que encontrar a una nueva pareja se hace más cuesta arriba: "se me han quitado las ganas".