En qué consistirá la demanda de José Ortega Cano a su mujer, Ana María Aldón

ESdiario ha conseguido hablar con el abogado del torero y averiguar cuál es la condición innegociable que pondrá a la colaboradora de Telecinco para que deje de lucrarse a su costa.



El despacho de abogados del torero cartagenero ya está estudiando el proceso judicial que emprenderá con su cliente José Ortega Cano hacia su ex mujer Ana María Aldón. Ya están divorciados a falta de ratificar el divorcio. Un paso necesario y sin mayor complicación. El litigio será un proceso civil. No penal. Y la demanda contará con la motivación de preservar la intimidad del maestro. Hace unas horas ESdiario hablaba con el abogado Enrique Trebolle.

"Una vez que ya se ha rescindido el vínculo matrimonial, la otra parte no debería hablar de lo que sucedió tiempo atrás. Ha finalizado para todo. Para unas cosas y para otras", explica el director técnico Trebolle. El despacho de Enrique no tiene impedimento alguno para llevar a cabo el proceso legal porque no fue parte en el proceso judicial de divorcio. No fue contencioso. Ha sido de mutuo acuerdo. Enrique Trebolle lleva años con el matador de toros. Temas civiles y penales. Fue su brazo armado en los meses de prisión.

Ana María Aldón sigue lucrándose hablando de su matrimonio con José Ortega Cano

Ana María Aldón anunciaba su divorcio y tiempo después contaba las intimidades acaecidas durante el matrimonio. La exmujer del torero sigue lucrándose de sus intervenciones siempre aparejadas a su relación matrimonial. Es su valor. El testimonio puro narrando lo suyo con un segundo. De tiempos anteriores y ya zanjados. Necesita continuar "con su cuento" para hacer apariciones. Bailar, baila menos pero el cante lo da más con el postureo facial de no haber roto nunca un plato. Lleva una vajilla al completo.

De los tres conceptos por los que se puede demandar civilmente en temas de asuntos privados pueden ser honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. El despacho estudia demandar por el concepto de intimidad. No se tocarán los otros dos conceptos recogidos en la Constitución.