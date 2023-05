El enfrentamiento más duro entre padre e hija dinamita SV y arrasa Telecinco

A pesar de las muchas críticas que está recibiendo desde su expulsión de Supervivientes, Ginés Corregüela ha dejado claro que está enamorado de Yaiza y que quiere seguir adelante con su relación a pesar de la oposición de sus hijas.

El concursante se rompía en plató al hablar con su hija Miriam a la que le reconocía que está enamorado. "Estoy enamorado de Yaiza. Quien quiera subirse al barco que se suba y quien no, pues tendréis que respetarme" sentenciaba el polémico concursante dejando clara su postura.

Ginés reconoce haberse equivocado pero pide respeto a sus hijas

Sin poder retener las lágrimas, Ginés reconocía que se ha equivocado y pedía perdón a su familia aunque también el respeto para la persona de la que dice estar enamorado: "Sé que la he cagado. Si quieres, ya hablaremos allí, pero tendréis que respetarme con quien quiera estar. Sé lo que quiero" le dejaba claro a Miriam durante su llamada telefónica.

Mientras Yaiza no dudó en apoyar a su pareja al verle completamente roto en plató, su hija se mostró fría echándole en cara que no se había puesto en contacto con ella durante todo el fin de semana a pesar de haber estado en Sevilla.

Ante todo esto, el rey de los bocadillos en TikTok se mantenía firme en su decisión de no tener ningún contacto con la familia "hasta que esté bien, ahora mismo no estoy bien". "Has llamado a todo el mundo menos a mí que he sido la que ha dado la cara ahí. Parece que tienes solo una hija. A mí ya me lo has demostrado" le echaba en cara Miriam a su padre.

Completamente desolado, Ginés reconocía que sus hijas son lo más importante para él: "Creo que lo más grande para un padre es un hijo. Es para toda la vida y daría la vida por ella" dejaba claro mientras su hija continuaba con su postura: "Tú no has estado en toda mi vida. Yo la que más quiero en este mundo es a mi madre y demasiado ha sufrido".

Supervivientes sigue dando alegrías a Telecinco en los audímetros

Un enfrentamiento durísimo que este jueves de gala de Supervivientes tocó la fibra sensible de la audiencia de Telecinco, lo que le ayudó a liderar cómodamente la franja de prime time con un rotundo 18.2% de cuota de pantalla ante 1.712.000 espectadores. La cadena rival que más se acercó fue Antena 3 con Heridas y cifras de 9.7% y 1.093.000. En La Uno de TVE la serie 4 Estrellas cosechó un 8% y 1.142.000.