Ana Duato habla claro sobre la canción que Aitana dedica a su hijo

Tras la ruptura de Aitana y Miguel Bernadeau la familia de éste no hizo ninguna declaración al respecto, a pesar de los intentos de los periodistas por conocer su opinión.

Pero hace solo unas horas que Ana Duato se ha pronunciado sobre Aitana y su nueva canción en su última intervención pública. La artista lanzó "2 extraños", un single lleno de indirectas hacia el hijo de la protagonista de "Cuéntame cómo pasó", con el que mantuvo una relación sentimental de más de cuatro años. La pareja puso punto y final a su noviazgo el pasado mes de diciembre de 2022, nada más estrenar "La última". Al poco tiempo, la catalana ya había comenzado un romance con Sebastian Yatra, con el que conforma una de las parejas más consolidadas del panorama nacional e internacional.

Una canción reveladora

En la canción "2 extraños", Aitana desvela algunos detalles ocultos sobre su polémica ruptura con Miguel Bernardeau. "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", comienza diciendo la artista en los primeros versos del single. "La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue "mal time", pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", revela la artista en otra estrofa, encajando su relato a la perfección con lo que ocurrió con el protagonista de "Élite".

Sobre este asunto, Ana Duato se ha querido pronunciar, a pesar de ser siempre muy cauta con todas las cuestiones relacionadas con su familia y sus hijos. Parece ser que no tiene ningún interés en su exnuera y sus nuevos lanzamientos y, tajante, ha revelado que "no la he escuchado, la verdad". Eso sí, aunque la relación sentimental de Miguel Bernardeau y Aitana ya sea historia, ha expresado que le desea lo mejor a la artista catalana. Después de pasar tantos veranos juntos en familia en Ibiza, la protagonista de "Cuéntame como pasó" ya no está prestando mucha atención a los pasos de la extriunfita.