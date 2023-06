Arde Telecinco: María Patiño sabe quién va a ganar Supervivientes y por qué

A estas alturas del reality de aventuras más famoso de la parrilla española parece más o menos claro quién puede hacerse con la victoria y se posiciona pero la presentadora va más allá.

El reality de aventuras de Telecinco por excelencia está llegando a su fin. La audiencia de Supervivientes 2023 elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienen sus quinielas hechas, aunque desde el principio ha habido dos grandes favoritos para hacerse con el triunfo: Adara Molinero y Asraf Beno.

Los que comenzaron siendo grandes amigos y aliados en Honduras cada vez más se están separando a medida que llegan al final y los seguidores del programa empiezan a posicionarse. Hasta Mercedes Milá intervino hace unos días para apoyar a un Asraf que parece sacar de quicio a todos los demás participantes.

Así las cosas, María Patiño recogió el testigo este domingo en el plató de Socialité para "mojarse" de lo lindo, sin pelos en la lengua, sobre lo que ella cree que está pasando y quién va a ser el ganador de este Supervivientes: "Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella... Al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora. Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".

La teoría de María Patiño sobre Asraf Beno gana adeptos en Socialité

Vamos que según la periodista el novia de Isa Pantoja sería un ser "insoportable" al que nadie aguanta pero que precisamente este "defectillo" podría ayudarle a ganar Supervivientes. Un clásico de los realitys de ayer, hoy y siempre: el marginado siempre cuenta con el apoyo del público que, por cierto, no tiene que convivir con él.

Una teoría que pareció gustar mucho entre la audiencia soberana de Telecinco que este domingo apoyó mayoritariamente el Socialité de Patiño elevándolo en los audímetros hasta el 14.3% de cuota de pantalla y los 872.000 espectadores, sus datos combinados más altos desde hace más de un mes.