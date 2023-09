La surrealista petición de Daniel Sancho que tiene que ver con Curro Jiménez

El español detenido por haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta ha pedido un última favor a las autoridades tailandesas.

Las noticias se suceden en torno al futuro judicial de Daniel Sancho, en prisión en Tailandia después de haber confesado haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Después de la visita de su padre, el actor Rodolfo Sancho, al penal del país asiático en el que se encuentra, hoy se ha conocido la última y surrealista petición que ha formalizado el joven español a la policía tailandesa.

Gracias al programa Y ahora, Sonsoles pudimos comprobar cómo Daniel Sancho realizaba la reconstrucción del crimen y también su inquietud respecto a algunas de las pertenencias que poseía y que bajo ningún concepto querría perder. La más deseada por el joven español era un sombrero que había pertenecido a su abuelo, Sancho Gracia, el inolvidable actor español protagonista, entre otras, de la mítica serie Curro Jiménez.

“¿Podéis cuidar del sombrero? Porque era de mi abuelo y no quiero perderlo", fue la petición realizada por el propio Daniel Sancho a las autoridades tailandesas. Se desconoce dónde se encontraba este objeto, de gran valor sentimental para el hijo y nieto de actores, y tampoco se sabe el estado en el que está en la actualidad. Pese a ello, la solicitud ya ha quedado registrada y una vez formalizada la petición es ahora cuando los investigadores tomarán las medidas pertinentes sobre este curioso asunto.

El abuelo de Daniel Sancho, célebre por "Curro Jiménez"

Cuando Daniel Sancho nació, su abuelo, el popular Sancho Gracia, tenía 58 años y ya llevaba décadas siendo toda una celebridad en España. Gracia había dado vida en la pantalla al bandolero Curro Jiménez, serie que, por cierto, está reponiendo actualmente La 2 de Televisión Española, y era un rostro completamente familiar para todos los españoles.

Felizmente casado con la periodista uruguaya Noela Aguirre, la pareja tuvo tres hijos, Rodolfo, Rodrigo y Félix. Cuando el mayor de ellos dejó embarazada a su por entonces novia Silvia Bronchalo, las palabras de Sancho Gracia pusieron clara cuál era la realidad de la joven pareja. "Querido Rodolfo, en la vida hay que asumir las responsabilidades. La criatura no tiene culpa de nada, así que a trabajar y a cuidar al niño", afirmó en su momento. El propio Rodolfo reconoció, años después, que la paternidad le cambió por completo. "La vida me cambió. Yo era muy golfo. Era un desastre y la paternidad me vino estupendamente", declaró a LOC en 2015.