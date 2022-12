Las imágenes de Hugo Arévalo que pueden cambiar la opinión de Tamara Falcó

En una nueva vuelta del culebrón ahora el nuevo pretendiente de la marquesa de Griñón se enfrenta a un complicado y embarazoso brete mientras ella queda de mentirosa por ocultar información.

A vueltas con la última ilusión de Tamara Falcó, este miércoles Sálvame se centró de lleno en el culebrón de la marquesa de Griñón y tuvo acceso a unas comprometidas imágenes de Hugo Arévalo que podrían cambiar la opinión que tiene sobre él.

Según el presentador Jorge Javier Vázquez, se trata de un material muy delicado que la hija de Isabel Preysler debería ver: "Queremos ahorrarle a Tamara más sufrimientos y más de cara a la Navidad. Esas situaciones, cuanto antes se corten, mejor". Entre otras cosas se puede ver a Hugo Arévalo subido en un autobús a altas horas de la madrugada y comportándose de forma sorprendente.

Pero no solo él salió malparado este miércoles del plató de Sálvame porque Jorge Javier dejó a la propia Tamara de "mentirosa".

Y es que ella siempre ha insistido en que no ha hablado con Íñigo Onieva, pero el presentador de Telecinco recibió un mensaje que dice lo contrario: "Insiste en que no ha hablado con Íñigo y no es verdad. Se vieron personalmente el 30 de noviembre por la noche en Madrid. La reunión se alargó bastantes horas", desde las 9 de la noche y hasta las 4 de la mañana.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva sí se han visto aunque ella lo niegue

Poco antes Isabel Rábago ya confirmó en el plató de Ya es mediodía que la marquesa sigue teniendo contacto con el que fuera su prometido y que se han visto en persona: "El pasado 30 de noviembre en Madrid Tamara e Íñigo se ven físicamente y durante varias horas, y en esa conversación es Tamara la que le dice a Íñigo que Hugo le está tirando los trastos".

"El 1 de diciembre, él le pregunta a sus amigos y le dicen que algo se está rumoreando", detalló Rábago.