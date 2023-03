Asraf no se toma nada bien el aislamiento y entra en pánico mientras Adara llora

Un inesperado visitante aparece en Playa Fatal causando terror entre sus habitantes obligándoles a cambiar la ubicación de sus sacos de dormir. Más de uno en Supervivientes entra en pánico

El Última Hora de Supervivientes 2023 que se celebra cada miércoles, nos dejó alguna que otra visita sorpresa, pudimos ver como transcurría la convivencia entre los habitantes de cada playa, más pruebas de recompensa y una situación un poco delicada con Adara de protagonista.

Manuel y Adara se abren en canal y hablan sobre sus familias, confesando la nostalgia que sienten al extrañar a sus hijos. "Cuando estaba embarazada me imaginaba como iba a ser mi bebé, le decía al padre que quería que sacase su nariz y mi boca", confesó la superviviente con una sonrisa en la cara.

Adara Molinero y Manuel Cortés han compartido confidencias sobre sus hijos#Supervivientes2023https://t.co/vWc1SsYKpv — Supervivientes (@Supervivientes) March 15, 2023

El pirata Morgan volvió a la carga con una prueba mas, en la cual los tres equipos tenían que elaborar fuego sin la ayuda de Asraf, quien fue desterrado en la selva hasta que sus compañeros lograsen encender la fogata. El concursante no se tomó nada bien ser aislado de su grupo, sufriendo terror por encontrarse algún animal peligroso.

Gema Aldón encuentra un nuevo visitante que provoca el pavor en Supervivientes

Al no haber superado la prueba, la noche llegó y se apoderó de cada rincón de las playas, que sin ninguna luz atrajo a un nuevo visitante, una serpiente, encontrada por Gema Aldón, enroscada en las ramas de un árbol. Con pánico al no saber la especie y el recorrido que iba a hacer el reptil decidieron trasladar los sacos de dormir a la la arena y pasar la noche cerca de mar.

La nueva prueba de recompensa puso a la ganadora de GH VIP en una situación que le sobrepasó, negándose rotundamente en todo momento a realizarla. Su miedo ha sido tan grande que ha sufrido un ataque de pánico, por culpa de la claustrofobia.

La organización del programa comunicó a Playa Royale, habitada por Diego Pérez, Adara Molinero, Manuel Cortés y Gema Adón, llevar a cabo una misión. Para ello, tenían, dos de ellos, que ponerse unas gafas de buceo totalmente tintadas mientras las otras dos personas hacían la función de guía.

Adara Molinero saca el coraje que lleva dentro para superar la adversidad

“Yo quiero guiar” añadió Adara con la voz entrecortada. Diego y Manuel realizaron la prueba siendo guiados por las dos concursantes. Sin embargo, nada más llegar, se encontraron con más indicaciones. “Esta vez intercambiaros los papeles, y ahora harán de guía los que antes iban a ciega”, leía la hija de Ana María Aldón mientras la madrileña se quedaba desencajada. “No puedo, no puedo”, insistía la concursante completamente rota por el miedo. “No, no, me da miedo la oscuridad, me da como claustrofobia.

“Esto es mucho para mí” decía sin poder casi articular palabra. “¡Qué tú puedes! Confía en mí”, insistía Manuel. Adara sacó el coraje que llevaba dentro, hizo la prueba gracias al apoyo de sus compañeros y el grupo consiguió la esperada recompensa, un traje de neopreno.