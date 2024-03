La razón por la que Virginia Troconis estará siempre agradecida a “El Cordobés”

La venezolana ha contado en una entrevista por qué su marido, Manuel Díaz le devolvió la sonrisa y las ganas de vivir cuando se encontraba en uno de sus peores momentos.

Llevan 20 años como marido y mujer y siguen siendo una de las parejas más respetadas del mundo del corazón. Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis forman uno de los matrimonios más sólidos desde que la pareja se conociera en Venezuela cuando él cumplía con sus compromisos profesionales.

Ahora, por primera vez, la pareja ha concedido una entrevista en Telecinco, donde Manuel trabaja como colaborador con Ana Rosa Quintana en TardeAR. Ha sido en De Viernes, donde ambos han aparecido juntos, explicando que lo suyo fue un auténtico flechazo: "Yo me enamoré. No se me olvida cuando le dije a mi madre con 22 años que me iba. Ella me dijo: “Tienes mi apoyo”, porque yo nunca había salido de mi casa", ha declarado la venezolana.

El éxito de su matrimonio

Y es que Troconis no se pensó dos veces cambiar su vida de forma radical y empezar un nuevo capítulo en España: "Todo era nuevo para mí, también la popularidad. Me volvería a casar sin ninguna duda. Cualquier pareja que te diga que todo ha sido de color de rosa es mentira, pero ahora estamos en uno de los mejores momentos como pareja".

Lo que no se conocía es la situación en la que se encontraba la mujer de El Cordobés cuando sucedió el primer encuentro, cuando estaba viviendo uno de los capítulos más difíciles de su vida: "Tenía 21 años y había fallecido mi novio. Era un momento delicado y pensaba que no iba a salir de eso. Él llegó en el instante preciso. Creo que las cosas buenas y malas forjan tu camino y personalidad. Logré superar aquello y llegó Manuel cuando tenía que llegar. Había pasado un tiempo y yo estaba superándolo", confesaba emocionada.

Respecto a la fórmula del éxito de su matrimonio con el ex de Vicky Martín Berrocal han reconocido que no existe secreto alguno. "Lo estamos descubriendo en el día a día. Yo creo que la complicidad y sentirse bien. Es una carrera de fondo. Virginia es mi parte fuerte porque yo aunque me haya comido el mundo -a veces por obligación-, soy un hombre bastante débil e inseguro. Yo recurro a ella. Me apoyo en ella".