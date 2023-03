Lequio pone el ejemplo de su propia hija para arremeter contra Isabel Preysler

Si Shakira está en boca de todos por su historia de desamor con Gerard Piqué no lo está menos la reina de corazones por la suya con Vargas Llosa... sin embargo hay matices diferenciales.

Tan de actualidad está Shakira por su historia de desamor con Gerard Piqué narrada a golpe de canciones como Isabel Preysler por la suya con Mario Vargas Llosa, pero en el caso de la reina de corazones a través de exclusivas y declaraciones en la prensa rosa.

El caso es que cada una tiene sus fans y sus detractores y a la colombiana le ha salido un defensor muy activo en televisión.

Alessandro Lequio se confesó este jueves admirador de Shakira y, ya de paso, aprovechó para compararla con Isabel Preysler y arremeter contra la madre de Tamara Falcó.

Todo porque Lequio confesó en El programa de Ana Rosa la última anécdota que ha vivido con su hija al recordar la canción de Shakira y Bizarrap.

La mesa de corazón del programa comentaba que la cantante colombiana pone rumbo a Estados Unidos para acudir al programa de Jimmy Fallon, uno de los espectáculos televisivos más vistos en el planeta. La artista acudía al aeropuerto de Barcelona con un outfit muy alternativo: con gorra, ropa ancha y unas gafas de sol. Una vestimenta que llamaba mucho la atención a los colaboradores que decían: "Luego los chavales quieren llevar lo mismo". Beatriz Cortázar, que no daba crédito, alucinaba con los detalles: "Quieren llevar la gorra a juego del plumas, quieren el look completo como Shakira".

Ana Rosa Quintana alaba el gusto de la hija de Alessandro Lequio

En este momento, Alessandro Lequio no pudo evitar reír al recordar la escena vivida en su casa: "Es que Shakira ha hecho mucho daño...Tengo el vídeo de mi hija en el baño cantando las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Entre risas relató que "fui y le pregunté si sabía lo que estaba diciendo y me contestó que no". El padre de la protagonista continuó diciendo orgulloso: "Me parece maravilloso, ¡maravilloso! Le dije tú no tienes que ser como Isabel Preysler, tú tienes que ser como Shakira, una mujer que trabaja, que madruga, una mujer que triunfa".



Ana Rosa Quintana, que tampoco podía contener la risa, comentó sobre la joven: "Mi ahijada va por buen camino, eso quiere decir que la niña es inteligente, estoy muy orgullosa de ti, ahijada".