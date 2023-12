La respuesta de Ángel Cristo Jr. ante los rumores de una demanda de Bárbara Rey

La guerra entre madre e hijo continúa después de que surgieran rumores que apuntarían a una demanda que Bárbara Rey habría interpuesto contra su primogénito.

Ángel Cristo Jr. volvía a sentarse por tercera vez consecutiva en el plató de "De viernes" para seguir hablando sobre su pasado y sobre la reacción que su polémica entrevista ha provocado en su madre, Bárbara Rey. El primogénito de la vedette ha puesto todo patas arriba con las polémicas declaraciones que ha hecho sobre su infancia y sobre su madre, unas declaraciones que no han gustado nada a su progenitora.

Tal es el disgusto que Bárbara Rey tiene con su hijo que, además de asegurar la semana pasada que "a partir de hoy, mi hijo está muerto para mí", la vedette ha iniciado acciones legales contra él y contra todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje, una amenaza que ya anunciaba hace días y que ahora parece más real que nunca.

La opinión de Ángel Cristo Jr. ante una posible demanda

Con esa demanda que podría llegar en cualquier momento sobrevolando su cabeza se ha vuelto a sentar Ángel Cristo Jr. en el plató de "De viernes" para poner otro clavo en el ataúd de su madre. Y es que el hijo de la vedette y el domador Ángel Cristo, no le tiene miedo a nada, y mucho menos a una posible demanda de la que todavía no ha recibido noticia: "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre. Ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco".

Ángel tiene claro el motivo por el cuál su madre podría demandarle: "Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico", pero se muestra muy tranquilo porque "no tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre. Yo estoy contando mi vida. si ella quiere demandarme y quitarme el dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo esto. La diferencia es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros". Además, el primogénito de Bárbara Rey ha amenazado con seguir hablando, porque asegura que "solo he contado una cuarta parte. Quedan muchas cosas que contar".

Todas estas declaraciones de Ángel Cristo tienen dos motivos detrás, el primero económico para poder pagar a los abogados que trabajan en el proceso judicial por la custodia de su hija, y el segundo para contradecir la serie de Atresmedia, 'Cristo y Rey', que según él "no corresponde con la verdad, prácticamente todo es ficción. Me parece un lavado de imagen y una serie hecha a la medida de mi madre. Si decide seguir hablando con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como han ocurrido".