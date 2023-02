Dani Mateo supera los problemas de salud que le tenían fuera y noquea La Sexta

Su llamativa ausencia ha sido tan sonada que el mismo presentador tuvo que dar explicaciones sobre su vida y estado. Claro que superado el bache Atresmedia se quedó sin frío ni calor.

Dani Mateo regresó este miércoles 1 de febrero al plató de Zapeando tras varios programas ausente por un problema en la voz.

Mes nuevo, trabajo viejo, el presentador retomó su puesto en plató y lo hizo bromeando con un "esta mañana he llamado y he dicho que no me veía bien pero me han dicho que ya tenía esta voz de antes".

Dani Mateo, muy contento de volver a ver a sus compañeros

Sustituido por Lorena Castell durante todos los programas que estuvo ausente por baja médica, Mateo se mostró "muy contento de volver a ver a mis compañeros como María Gómez, Miki Nadal, Valeria Ros y Quique Peinado", colaboradores que le acompañaron durante la entrega de este miércoles.

En su regreso contó con la divertida anécdota de Quique Peinado revelando el momentazo que vivió antes de entrar en directo porque Miki Nadal tuvo que cambiarse tras mancharse comiendo pollo. "Yo en mi casa me hago un lamparón comiendo y no me cambio", dijo afirmando que aunque él no quería cambiarse se lo mandaron desde producción.

El caso es que el regreso de Dani Mateo a su puesto de presentador en Zapeando se saldó con un 5.5% de cuota de pantalla y 554.000 espectadores para La Sexta, prácticamente la misma cifra que un día antes (5.5% y 546.000), vamos que la cadena verde de Atresmedia apenas si notó la diferencia.