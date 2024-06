Nueva traición para Pantoja, el secreto que pone la guinda a su peor semana

Chelo García Cortes ha confesado en su programa qué papel desempeñó durante el arresto de la tonadillera para que pudiera salir del calabozo, tras sus problemas con la justicia.

Más de tres décadas de amistad unieron a la periodista Chelo García Cortés e Isabel Pantoja que culminaron en un desencuentro por el que estuvieron más de siete años sin hablarse hasta que, finalmente, se reencontraron en el plató de Supervivientes, cuando ambas participaron en la misma edición.

Desde entonces, muchas han sido las fases por las que ha pasado su relación, con apoyo mutuo durante el periplo que supuso la dura experiencia en Honduras, que, al parecer solo fue un espejismo de la amistad que las unió durante décadas, pues tras el fin del programa todo se volvió a enfriar de nuevo.

Una decepción tras otra

De hecho, la periodista contaba esta semana en Ni que fuéramos Shhh en su estreno televisivo que se ha dado cuenta de que lo que sentía no era bidireccional, sin poder ocultar su decepción con Isabel, además de desvelar, por primera vez, en los micrófonos de Ten cuál fue la cantidad que dejó a su amiga para que saliera del calabozo.

"Yo le facilité reportajes, pero a mí directamente Isabel no me pidió dinero. Para la fianza tampoco me lo pidió, fue María Navarro. Me lo pidió y me lo devolvió ante notario", comenzaba explicando Chelo, muy criticada por sus compañeros porque, a pesar de que el dinero iba directamente para sacar a la cantante del calabozo, ella no decía que se lo había pedido la madre de Kiko Rivera sino su representante: "Me parece que fueron entre 12 y 18.000 euros", afirmaba la comunicadora.

Una noticia que dejaba estupefactos a sus compañeros: "¡Qué bien manejabas!, bueno, claro es que cobrábamos muy bien", exclamaba María Patiño, ante lo que García Cortés aclaraba cuál había sido el motivo por el que Isabel le había devuelto el dinero ante notario: "Me los dio con el primer concierto que hizo en Madrid y se los dejé por María. Si me los llega a pedir Agustín Pantoja no se los dejo. ¿Por qué tuvo que ser en una notaría? Porque yo se los había dado en A y ellos me lo tenían que devolver en A y fue para que no durmiera en el calabozo. Se lo dejé porque era persona a la que quería mucho", ha añadido, confesando también la decepción que ha supuesto su ausencia en sus peores momentos.