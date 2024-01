Eva González destapa el secreto mejor guardado de la novia de Cayetano Rivera

Totalmente ajeno y al margen del polémico enfrentamiento en televisión que han protagonizado en los últimos días Francisco Rivera y Julián Contreras, Cayetano Rivera atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. A punto de celebrar su primer aniversario de amor con María Cerqueira Gomes, el torero se prepara para una intensa temporada superadas las lesiones que ha sufrido este último año. Y, fiel a su hermetismo, no se ha manifestado sobre la guerra familiar que libran sus hermanos en los platós.

Fue en febrero de 2023 cuando salía a la luz su incipiente relación con la presentadora portuguesa seis meses después de su separación de Eva González. Y a pesar de la distancia (ya que ella reside en Lisboa) y de sus apretadas agendas profesionales, la pareja ha encontrado la fórmula para que su noviazgo funcione a la perfección. Reencontrarse siempre que tienen un par de días libres: Venecia, Ronda, Cascais o Sevilla son algunos de los escenarios en los que han dado rienda suelta a su amor y, aunque normalmente prefieren mantener su felicidad lejos de los focos, María Cerqueira ha hecho una excepción y ha abierto su álbum privado con Cayetano.

A través de un carrusel de imágenes con el que ha hecho balance del año que acaba de terminar, la comunicadora ha compartido en Instagram algunas de sus imágenes más especiales con el torero que sin duda han marcado sus últimos 12 meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes)

Entre viajes, citas con amigos y momentos profesionales, la lusa ha colado varias instantáneas con el torero, al que vemos jugando en la orilla con los hijos pequeños de ambos (Cayetano, que en marzo cumple 6 años, y Joao, que tiene unos meses más), paseando abrazados de espaldas o en una celebración con un grupo de amigos de lo más sonrientes.

Una publicación muy especial a la que no ha tardado en reaccionar Eva González, que desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores de mala relación con el torero tras su separación, no ha dudado en dar 'me gusta' al álbum más íntimo y personas de María Cerqueira. Un secreto que tenía bien guardado la modelo, el de la buena relación con la nueva novia de su exmarido.