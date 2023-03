La pista determinante que confirma las peores sospechas de Malú y Albert Rivera

No es la primera vez que se habla de un bache en la pareja más famosa de hace unos años pero ahora la cosa está más calentita porque viene acompañada de detalles que tienen mayor peso.

Aunque no es la primera vez que surgen rumores de crisis en el seno de la pareja formada por Albert Rivera y Malú ahora podría ser la definitiva, según dejó caer este jueves la mesa rosa de El Programa de Ana Rosa.

Después de tener una hija en común en 2020, Lucía, la cantante y el exlíder de Ciudadanos habría llegado a un punto de inflexión de difícil retorno.

Tres años después del nacimiento de la niña las especulaciones sobre una ruptura son cada vez más fuertes.

Malú y Albert Rivera, cada vez más lejanos

Y las pistas no ayudan nada a despejar las peores sospechas, como por ejemplo que Malú ha dejado de seguir a Rivera en redes sociales. La artista no está al día de lo que realiza su pareja y no visualiza sus contenidos audiovisuales. Sin embargo, la cuenta de Albert continúa siguiendo al perfil de la madre de su hija.



Para terminar, después de que se haya confirmado que Malú ya no sigue a Albert Rivera en redes sociales, el programa de Telecinco sentencia: "Hay numerosos rumores, si a esto le sumamos que últimamente a todos los eventos van por separado en vez de juntos... veremos si hacen público o no la ruptura".