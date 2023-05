La despedida de soltero de Íñigo Onieva puede convertirse en despedida de casado

Un par de problemas técnicos de último minuto pueden echar por tierra la famosa fiesta en la que el novio dice adiós a su vida de "single". ¿Será una señal de destino o simple casualidad?

Si alguna vez la cosa de casados no sale bien no se podrán quejar de el cielo no les envió señales... Y es que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no ganan para contratiempos y sobresaltos en su camino hacia el altar para darse el sí, quiero. Eso sí, no se podrá decir que no fue por empeño y ganas de seguir adelante.

Ahora, a tan solo dos meses de la boda la famosa y comentada despedida de soltero de Onieva en Argentina podría estar en peligro. Tanto tiempo que se lleva hablando de ella y aunque está totalmente organizada y sin embargo han surgido ciertos problemas técnicos para dos de los amigos del novio que podrían obligar a retrasar el viaje incluso para después de la boda.

La curiosa invitación de boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Así lo señaló la periodista Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa, donde además desveló la hora del enlace: las 19.00 de la tarde. Cabe recordar que hasta ahora había trascendido el día (8 de julio), el lugar (El Rincón), el chef encargado del menú (Eneko Atxa) y la firma del vestido de novia (Sophie et Voilà).

Asimismo también se desveló el peculiar modo en el que Tamara e Íñigo han comunicado a sus amigos, familiares y compromisos varios que están invitados a su boda.

En lugar de enviar los tradicionales tarjetones a los domicilios de aquellos que les acompañarán en el día más feliz de su vida, han hecho una invitación on line no apta para cualquiera: "Han enviado por WhatsApp a sus invitados un enlace con una contraseña para acceder a una página web y entrar así en la invitación".

"Tiene un diseño tradicional. Aparecen los nombres de los padres de ambos, y dicen que "les complace mucho invitarles a su enlace", pero para ellos la invitación va por parte de ellos porque pretenden pagar ellos la boda" añadió Requejo.