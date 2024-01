La presidenta de TVE y su número 2, a palos en el despacho por Belén Esteban

La ‘princesa del pueblo’ estaba muy cerca de fichar por la televisión pública pero algo muy gordo ha pasado en Televisión Española que ha terminado por frustrar la operación. Bronca interna.

José Pablo López había cerrado la contratación de Belén Esteban para que formara parte del jurado del nuevo programa de baile de La 1 de TVE pero este pasado viernes 12 de enero, Elena Sánchez, presidenta interina de RTVE, ha vetado el fichaje de la Princesa del Pueblo, que estaba "cerrado" por su número dos, tras varias semanas de negociaciones entre el director de Contenidos de la Corporación pública y la ex de Jesulín de Ubrique, tal y como sostiene Informalia.

Fuentes de TVE consultadas por el citado portal coinciden en que el desencuentro entre la máxima responsable de RTVE y su segundo se ha debido a que José Pablo no solo "se había empeñado" en contratar "otro rostro procedente del universo del extinto Sálvame" (después de Rocío Carrasco, Terelu Campos, Lydia Lozano) sino que había tomado la decisión sin consultarlo a su jefa.

Todo estaba preparado para que Belén Esteban desembarcara en TVE, pero su fichaje no fue cerrado hasta este mismo viernes. Inmediatamente después, la operación ha sido abortada "personalmente" por la máxima responsable de la cadena pública.

Pelea interna en TVE

El intento de contratación de Belén Esteban ha provocado un tsunami entre el director de Contenidos Generales de RTVE y la presidenta. José Pablo había acordado su participación como jurado en el nuevo concurso de prime time Baila como puedas, que presentará Anne Igartiburu.

Belén Esteban iba a estar al lado de Norma Duval y Beatriz Luengo, pero todo se ha ido al traste y eso que "el contrato estaba ya encima de la mesa" y "listo para cerrarse".

Según la citada información, el tema ha provocado una tremenda discusión entre el José Pablo López y Elena Sánchez, presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, que ha vetado lo que considera una decisión "inconveniente" e "inoportuna".

Elena Sánchez, que ocupa su puesto de forma interina, está a la espera de confirmarse en el cargo desde la constitución del nuevo Parlamento, el cambio de Gobierno, y la consiguiente renovación del Consejo de Administración, en donde no todo el mundo está de acuerdo en la conveniencia de gastar dinero público en pagar a ex guiñoles expulsados de Mediaset como la propia Belén Esteban, Lydia Lozano o Terelu Campos, además de famosas como Rocío Carrasco o Alba Carrillo, que estarán junto a la hija de María Teresa Campos en Bake Off, otro prime time de La 1.

José Pablo López, firme defensor de 'salvamizar' la cadena pública, ha negociado durante semanas con La Esteban su incorporación. La cosa no ha sido fácil. Belén no aceptaba las cifras que le ponían sobre la mesa, además de poner muchísimas exigencias. Pero una vez llegado a un acuerdo todo se ha tenido que echar atrás. Antes del momento de la firma definitiva José Pablo se lo ha notificado a Elena Sánchez y ella se ha negado taxativamente y lo ha rechazado de forma rotunda.

Que TVE no se 'salvamice' más

Elena Sánchez no está dispuesta a que RTVE se salvamice más, algo que, por otro lado ya está pasando. LateXou, en La 2, está presentado por Marc Giró, bajo la dirección de su marido, Santi Villas, y está avalado en su producción por Óscar Cornejo, ex productor de Sálvame a través de la extinta La Fábrica de la Tele.

José Pablo ha defendido su acuerdo con Belén Esteban, pero no ha sido posible el entendimiento. Elena Sánchez no ha dado lugar a la réplica a pesar de que López le insistía en que era una buena baza para luchar contra la privada que lidera Alessandro Salem. "Por eso, sería importante contar con la baza de Belén Esteban, y la opción de La 1 sería más competitiva y al menos tendría más opciones". El talent de Telecinco es parecido al de la pública, pero con más presupuesto y caché.

La presidenta interina no quiere arriesgarse a nuevas críticas por la proyección mediática que deja la estela de Belén Esteban haga lo que haga. No quiere jugarse su cargo y su prestigio. Es muy consciente de que la entrada de Belén Esteban en TVE se calificaría desde la opinión pública e incluso desde los partidos de la oposición como un verdadero escándalo.

Todos los rostros que salvamizan la cadena hasta ahora han sido imposiciones de José Pablo López. El ex presidente de Telemadrid ya pescó en la autonómica a personal del universo Sálvame. Con La Fábrica de la Tele produjo El Madroño y Huellas de elefante. Ahora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid han roto con Mediaset, que era su socia en La Fábrica de la Tele, la productora que les ha hecho millonarios, concluye Informalia.