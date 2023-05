El sufrimiento de Rosa López pincha en hueso tanto en La Sexta como Antena 3

Buylling en el colegio, sobrepeso que le impedía seguir el ritmo de otros niños, ocultación de sus orígenes; aunque la cantante intenta quitar hierro al asunto, suena a drama y salió regular

Si en semanas anteriores le tocó el turno a personajes como Jesulín de Ubrique, este miércoles era el de Rosa López en El Camino a Casa de Albert Espinosa en La Sexta.

La ganadora del primer Operación Triunfo se emocionó mucho en su recorrido por sus comienzos vitales... que no siempre fueron buenos... De hecho, recordó el bullying que sufrió en el colegio: "Un día en el comedor no sé quién me tiró algo y yo ya estaba hasta el mismísimo, y ese día me llevé comida y se lo restregué en la cara".

"Fue un momentazo que acojona porque el que me hacía bullying era un chico que había repetido varias veces y era mayor", contó recordando cómo el chico le dijo que la esperaba fuera del comedor.

Los problemas de Rosa López cuando era pequeña

También recordó como sufría por su peso: "Con 16 años pesaba 80 kilos y cuando entré en Operación Triunfo, 110". La cantante rememoró como de pequeña se "asfixiaba" cuando tenía que hacer deporte. "Todo el mundo podía correr levantando sus patitas y para mí era un mundo", algo que se le quedó grabado "a fuego".

Coincidiendo con su paso por el programa de Albert Espinosa, Rosa se dejó caer también este jueves por el Y Ahora Sonsoles de Antena 3 confesando lo orgullosa que está de su origen a pesar de todo: "Es bonito volver a la esencia" confesó a Sonsoles Ónega insistiendo en que puede parecer que reniegas de donde vienes aunque no es así: "Desde pequeña sueño con ganar dinero para mi barriada".

.@RosaLopez se anima a cantarle a Eli desde la calle #ElCaminoACasaRosa pic.twitter.com/CM7rc0oujS — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) May 18, 2023

Cuando entró en el concurso, sus padres y ella decidieron no decir que eran de un pueblo por los juicios de la gente. "Era miedo a que echasen para detrás el sueño", aseguró.

Los planes de futuro de Rosa López a nivel personal

Muy lejos de aquella joven, Rosa de España habló con Ónega incluso de su vida sentimental actual. Enamorada de su pareja desde hace tres años, Iñaki, la cantante no descarta casarse e incluso tener hijos con él: "Si va todo como va, es para toda la vida".

Confesiones pasadas y futuras que, sin embargo, no terminaron de convencer a la audiencia este jueves. De hecho, el Camino a Casa de La Sexta registró un 4.2% de cuota de pantalla ante 514.000 espectadores, lejos de lo que hizo Fernando Tejero la semana pasada (5.4% y 639.000) y Jesulín de Ubrique la anterior (6.3% y 773.000).

Tampoco terminó de cuajar su intervención en Y Ahora Sonsoles, que le dio a Antena 3 un 11.9% y 945.000, líder de su franja pero lejos de sus mejores registros.