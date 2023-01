La descripción de la vida sexual entre Preysler y Vargas Llosa congela Mediaset

El Premio Nobel de Literatura nunca ha ocultado sus pasiones más íntimas entre las líneas de sus escritos y ahora que la ruptura es un hecho sus lectores encuentran tesoros escondidos.

Ahora que ya es un hecho y que ya han trascendido detalles de la ruptura para todos los gustos, muchas de las cosas que escribió Mario Vargas Llosa mientras estuvo con Isabel Preysler empiezan a adquirir un significado especial.

Interpretaciones a las que se sumó este domingo el programa Socialité de Telecinco para quien los lectores del Premio Nobel de Literatura ya podían haber averiguado más datos leyendo sus libros.

Vamos que Vargas Llosa podría llevar años dejando escrito entre las páginas de sus novelas y relatos algunas pinceladas de cómo era realmente su relación con la llamada reina de corazones.

"Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí". Así describe el autor de los protagonistas de su último ensayo, publicado en 2021. Un escrito para el que Vargas Llosa, que jamás ha ocultado su fogosidad, podría haberse inspirado en su propia relación con Preysler, según aventura el programa de Mediaset.

Algo que podría también haber hecho en 2016, tan solo un año después de haber comenzado su historia con la madre de Tamara Falcó. Aunque en esta ocasión el escritor relata de forma muy distinta (y explícita) los encuentros íntimos de Chabela y Quique, dos de los personajes de su novela Cinco esquinas.

Romper con sus propios principios habría sido uno de los motivos por los que el peruano habría decidido terminar con esta historia y no los celos, como se ha hablado en estos últimos días citando al entorno de Isabel Preysler. Al otro lado del "ring del corazón", el círculo cercano a Mario alega la gran incompatibilidad que habría entre ambos.



Vargas Llosa, que siempre había huido de la prensa del corazón y llegó a cargar duramente contra la revista de cabecera de Preysler, para la que ha posado varias veces desde entonces, habría acabado harto del mundo de su pareja, del que finalmente acabó participando y colaborando, eso sí.

El caso es que las noticias sobre la expareja no terminaron de disparar este domingo de Año Nuevo al programa Socialité, que registró en los audímetros una paralización de sus cifras con respecto al día anterior: un 9% de share y 676.000 espectadores frente al 9.6% y 658.000 del sábado, prácticamente un empate técnico para el magacín de corazón de Mediaset.