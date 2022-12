Terelu Campos cuenta como fue el tenso reencuentro con Pipi Estrada

La presentadora ha narrado el momento en el que se cruzó en Mediaset con su ex tras su fallida relación a principios de los 2000.

Desde que Pipi Estrada regresó a Mediaset, el conflicto que tiene con Terelu Campos ha ido a más. Ambos fueron pareja hace muchos años y su relación no terminó bien y este tema ha sido utilizado por el periodista deportivo como filón en su regreso y para hablar mal de la presentadora. Pero no han coincidido nunca en plató en estos meses, ya que ella se negaba pero al parecer ellos se habrían cruzado en los pasillos de la cadena y la reacción de él ha sido sorprendente.

Este martes, Terelu decía que dijo un comentario de Pipi en directo: "Yo dije que conocí a un periodista deportivo pero que lo que quería era ser famoso". Y este le envió mensajes a su teléfono echándoselo en cara y ella le llamó "pesado": "Se convirtió en Shrek", contaba la colaboradora.

Pero ella misma ha explicado que minutos después se lo encontró en los pasillos de Mediaset y su actitud fue totalmente opuesta y que el periodista se escondió: "No salió, me parecía alucinante". Contó cómo el periodista la vio y se escondió en una sala pero Terelu llegó a tiempo para poner el pie y que no cerrara la puerta. "Digo '¡Cobarde de mier**!"

Y ante esas palabras de la presentadora, la actitud de Estrada fue la misma, "Pues no salió", continuaba narrando la presentadora: "Me parecía tan alucinante que me escribiera un mensaje y no fuera capaz de mirarme cara a cara en un pasillo... si yo no le voy a morder".

La mayor de las Campos siempre ha dejado claro que no quiere coincidir con él en un plató de televisión, aunque su hermana Carmen Borrego se lo pida cuando ejerce de directora del programa. Pero entiende que pueda cruzarse con Pipi en las instalaciones de la cadena.