Ana Obregón, acorralada: filtran ahora que acosa a la novia de su hijo Aless

Todavía no se ha cerrado la polémica en torno a la ausencia de las donaciones prometidas a sy Fundación, cuando otra polémica golpea con dureza a la actriz y presentadora.

La polémica no cesa y golpea a la figura pública de Ana Obregón. Tal y como le venimos contando desde hace días en ESdiario, tras ser señalada por no haber ingresado todo lo que prometió en la Fundación Aless Lequio, que lleva el nombre de su hijo, ha salido a la luz la presión desmedida que la actriz y presentadora habría generado en Carolina Monje , la que fuera novia de Aless hasta su fallecimiento, con el único objetivo de que conociera a la pequeña Ana Sandra.

Tal y como recoge la revista Lecturas, durante los años que duró el tratamiento de Aless y hasta su muerte el 13 de mayo de 2020, Ana Obregón y Carolina Monje siempre hicieron gala de su magnífica relación. Un fuerte vínculo que se rompió con su partida, al menos para la diseñadora, quien lo dejó todo en Madrid para empezar una nueva vida en Barcelona arropada por sus seres queridos. Aunque la intención de Carola, como la conocen sus íntimos, siempre ha sido la de desligarse por completo de la familia Obregón, lo cierto es que Ana no se lo ha puesto nada fácil.

Laura Fa sacaba a relucir en su podcast Mamarazzis las técnicas que habría utilizado la presentadora tras la muerte de su hijo para conseguir su objetivo. "La llegó a llamar hasta 10 veces. La tenía frita. Quería convencerla de que se hiciera una inseminación in vitro para tener un hijo de Aless", cuenta la periodista. Ante la negativa de Carola, quien tuvo muy claro desde el primer momento que no lo haría, porque "en ningún caso se pensó para que lo utilizara si él no estaba", Ana Obregón buscó otros caminos para cumplir el sueño de su hijo.

La presión de Ana no se quedó ahí... El pasado verano, meses antes de casarse, la actriz volvió a ponerse en contacto con Carolina "casi para obligarla a que conociera al bebé", cuenta una fuente directa a Laura Fa. Fue tal la presión a la que la joven se vio sometida que la diseñadora se rompió, sobrepasada por la situación, recalca la mencionada revista.

Ana Obregón, su 'sucia' maniobra

Este pasado miércoles 10 de enero era Lorena Vázquez quien ha dado más detalles en Espejo Público de Antena 3. "Nos sorprendió mucho que nos llegaran esas informaciones del círculo más íntimo de Carolina. Se quiere quedar en la sombra", ha recalcado la periodista.

Según cuenta Vázquez, la intención de Ana Obregón no era otra que "legitimar a esa niña con la presencia de Carolina. El hecho de que la apoyara, daba importancia a lo que ella siempre había dicho de que la niña había sido una de sus últimas voluntades". Finalmente, parece que la respuesta de la diseñadora fue rotundo: No.

Tal y como ha recalcado Lorena Vázquez, lo único que quiere Carolina "es distanciarse" y vivir su vida lejos del foco mediático. La joven recuerda a la familia con "muchísimo cariño y dolor", pero no entra en sus planes mantener relación con la niña.

Tres años después de la muerte de Aless Lequio, Carolina Monje ha conseguido rehacer su vida. El pasado mes de octubre le daba el 'sí, quiero' a Álex Lopera, su actual marido.