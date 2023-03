La nueva Aitana llena de transparencias y rejillas deja poco a la imaginación

Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo trabajo la cantante dejó a propios y extraños sin palabras con un modelito que ponía en evidencia el espléndido cuerpazo que se gasta.

Aitana Ocaña ha dado el pistoletazo de salida a su nueva etapa como artista, marcada por el lanzamiento de su nuevo álbum, Alpha, con una espectacular fiesta en Madrid que ha desatado la locura entre sus incondicionales.

Fue a comienzos de esta semana cuando la cantante anunció a través de sus redes sociales que estrenaría este jueves a medianoche su última canción Los Ángeles de una manera muy especial. Con un evento único, Alpha House, en el que como explicó a sus fans había dos consignas claras: "Dancing is a mandatory" ("El baile es obligatorio") y "Remember to be wild", "Recuerda ser salvaje".

Y ella lo ha cumplido a rajatabla. Después de visitar el plató de El Hormiguero para hablar de este giro en su carrera musical, con unos sonidos más maduros y un giro hacia los temas bailables y la música electrónica, Aitana ponía rumbo a uno de los clubs de moda en la noche madrileña, Lula Club, para celebrar su primera Alpha House (ya que entre sus planes están celebrar estas fiestas en países como México y Argentina).

Un evento en el que tal y como ha compartido a través de stories publicados en su cuenta de Instagram no solo presentó su nueva canción (en la que muchos ven un paralelismo con su historia de amor oculta con Sebastián Yatra por frases como "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías") sino que también debutó como Dj, demostrando su maestría a los platós de la discoteca, donde puso a bailar a todo el personal.

Aitana sorprende con un arriesgado look

Y para la ocasión, un espectacular y arriesgado look con el que ha dejado literalmente sin palabras. Un vestido del diseñador italiano Andrea Adamo en color negro, repleto de transparencias, aberturas, rejillas y flecos con el que dejó poco a la imaginación y con el que presumió de su espectacular figura. Un outfit para arrasar que completó con un recogido futurista con cuatro enormes trenzas, unos enormes pendientes en forma de aro y un bolso redondo en el mismo color.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

Una fiesta única para celebrar el 'nacimiento' de la nueva Aitana y en la que, fiel a su discreción en lo que a su vida privada se refiere, evitó hablar de su relación con Sebastián Yatra.