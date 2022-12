Alexia Rivas explica de dónde viene su mala relación con Marta Riesco

Recientemente se pudo vivir en pleno directo uno de los enfrentamientos más tensos del momento y es que Marta Riesco cargaba contra su compañeras, Alexia Rivas, en uno de sus reportajes. William Levy fue el foco de atención de todo este asunto y es que el actor visitaba nuestro país y había tenido unos cuantos mensajitos con la colaboradora de 'Ya es mediodía'.

Marta acusó a su compañera directamente de plasta, de ser insistente con el actor y quiso dejar claro que este le prefería a ella, lo que desató un tremendo enfrentamiento entre ellas en plena emisión.

Por ello, durante la charla con la querida Alexia Rivas, ha sido preguntada por este asunto, por su compañera y su reciente enemiga con la que no parece haber mucho 'feeling'. "Hay cosas que no me gustan de ella y las expreso. Ella me atacó, fue a un photocall a decirle a una persona que yo le avasallaba a mensajes"ICI