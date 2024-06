Batacazo personal y económico: Telecinco despide al hijo de Carmen Borrego

José María Almoguera era prácticamente un desconocido hasta que su madre entró en Supervivientes. La polémica le ha rodeado desde entonces y ahora recibe de Mediaset la peor noticia laboral.

Nada le sonríe últimamente, a su separación de Paola Olmedo, bastante traumática porque él nunca hubiera querido que se produjera, José María Almoguera tiene que sumar un nuevo revés, tal y como publica Informalia. Hace unos días se enteró, como el resto de sus compañeros, de que en julio se queda sin trabajo. El programa, tal y como les hemos contado en ESdiario, en el que desarrollaba tareas de producción, Así es la vida, desaparece de la parrilla televisiva de Mediaset España para dar paso a una nueva etapa con Jorge Javier Vázquez al frente. Y claro, el hijo de Carmen Borrego se ve en la calle, sin ingresos y sin ahorros.

Bien es cierto que José María, a pesar de ser el hijo de la menor de las Campos, y haber entrado en la tele por enchufe, se ha ganado a lo largo de los años el cariño y el respeto profesional de sus compañeros y sus jefes y, de hecho, ha ido encadenando un programa con otro, quedándose en casa en muy pocas ocasiones.

Pero, según el citado portal, que en este momento desaparezca el espacio que conducen César Muñoz y Sandra Barneda es para él un golpe fortísimo, porque vive solo tras su separación y además se ha alquilado un piso en el centro de Madrid por el que paga más de 1.300 euros al mes. Nada más romper con Paola, la madre de su hijo, estuvo viviendo a caballo entre la casa de una amiga y la de su padre, con el que mantiene una excelente relación. Él ha sido infinidad de veces su tabla de salvación porque con su madre, la relación nunca ha sido idílica. Y ahora mucho menos.

José María Almoguera y Carmen Borrego

Desde que decidió romper relaciones con Carmen Borrego, José María no ha vuelto a intentar un acercamiento, a pesar de que ambos siguen trabajando en el mismo programa. Y por tanto su madre no es una opción de ayuda. Lo que nos cuentan es que se han cruzado varias veces, de lejos, en las instalaciones de Mediaset pero no ha habido ni un atisbo de comunicación. Borrego se muere por ver a su nieto y esa es la única posibilidad de acercamiento, de momento.

Obviamente, Paola no quiere saber absolutamente nada de ella y por ese lado tampoco tiene opción. Además, Carmen a partir de julio también tiene un problema y es que también se queda sin su mayor sustento económico, que es el sueldo de Así es la vida.

José María no cuenta con ahorros y además tiene que ayudar económicamente a Paola, aunque ella mantiene sus negocios y no le va mal, porque tienen un hijo en común, Marc, de apenas un año. Así que nos cuentan que desde hace unos días lo está pasando bastante mal. Su única opción es que la productora, Cuarzo, consiga alguno de los proyectos que tiene sobre la mesa y tire de él, pero de momento, todo es incertidumbre para el hijo de Carmen Borrego y para todos sus compañeros de espacio.