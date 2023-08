Un miembro del equipo de Beyonce pone la mano donde no debe y se lía la mundial

Beyonce, el ícono global de la música, se encuentra actualmente inmersa en la gira ‘Renaissance World Tour’, que comenzó en Estocolmo en mayo y se extenderá hasta septiembre. La gira celebra su séptimo álbum de estudio, 'Renacimiento' y cada día de concierto acapara titulares en la prensa norteamericana por sus atuendos brillantes, escenarios extravagantes e impresionantes rutinas de baile en sus exitosas canciones.

Un video de la última actuación de ‘Queen B’ en el MetLife Stadium de New Jersey se hizo viral en Internet por lo rocambolesco de la situación y, sobre todo, por la airada reacción de sus fans hacia el que fue protagonista de una anécdota que está dando la vuelta al mundo.

La cantante, de 41 años, hizo su aparición en uno de los números sobre un vehículo situado cerca del escenario e intentó bajarse con alguna que otra dificultad. Las cosas pronto se pusieron un poco incómodas cuando los miembros del equipo de ayudantes no sabían donde poner las manos para sujetarla mientras descendía de una pequeña escalera enfundada en unos pantalones con unas grandes aperturas en la zona de los muslos y las nalgas.

Un video de TikTok muestra el momento en el que la superestrella del pop intenta bajar al escenario. Mientras se agachaba para sentarse en el coche y hacer más fácil la bajada, entregó su micrófono a un miembro de su séquito a la izquierda que vestía un traje negro, mientras que otro hombre con una chaqueta gris con la leyenda 'CREW' a la espalda, se paró en el lado derecho de la escalera para ayudarla a bajar.

Pero los fans que estaban cerca de la escena se concentraron en los pantalones que lucía de Beyoncé y el hombre de gris cuya mano estaba peligrosamente cerca de las nalgas de la cantante.

Después de darse la vuelta para bajar la escalera, ambos hombres se acercaron para ayudar a Beyoncé y estabilizarla según fuera necesario. El hombre del traje extendió las manos, pero apenas pareció tocarla y simplemente las mantuvo en un lugar que evitara que cayera hacia atrás entre la multitud si perdía el equilibrio.

Pero el miembro del equipo vestido de gris primero extendió una mano para agarrar brevemente la de Beyoncé mientras giraba. Luego, mientras bajaba lentamente la escalera, él levantó la mano, primero frente a su parte trasera, en un acto de prevención, pero luego pareció tocar su parte trasera.

Cuando ella bajó más, incluso pareció cambiar la posición de su mano, como para mantenerla en su trasero. '¡Ella está enojada!' gritó un hombre en la multitud, aunque no estaba claro si se refería al aparente contacto o simplemente a la dificultad para bajarse de la plataforma.

"¡Alguien está siendo despedido!", agregó el fan haciéndose eco de la leyenda del video: "Alguien está siendo despedido en Boston".

Después de que Beyoncé logró bajar de la escalera, la cámara hizo una panorámica para mostrar a su guardaespaldas Julius de Boer, quien tenía una cara muy seria y rápidamente siguió a su empleador, mientras los dos hombres que la habían ayudado a bajarla se la llevaron al área detrás del escenario.

En los comentarios de TikTok, los fans se despacharon a gusto, Uno escribió: "Julius estaba como '¡no toques a mi reina!". Los seguidores de Beyonce esperaban lo peor para el miembro de la ‘crew’ pensando que su trabajo podría estar en peligro. Un fan dijo: "Vienen por él. Tan pronto como termine de ayudar, debe comenzar a correr". “Ese tripulante tiene una mano llena”, bromeó otra persona en los comentarios. Otros se mostraron escépticos, pero cambiaron de opinión una vez que vieron el video. “Yo estaba como, nah, ¡todos se están acercando a éste y luego él fue a por el segundo agarre!”. “El reposicionamiento de su mano y todo...”, agregó una persona que pensó que el video mostraba algo mal.

Pero otros también sugirieron que el video no indicaba nada malo. “¿Por qué asumen que está enojada cuando claramente está sonriendo?”, escribió otro usuario. Otros se centraron en el guardia de seguridad de Beyoncé, Julius. ”Oh, sé que Julius estaba en camino para decirle a ese hombre que se FUERA', opinó un fanático. Otro fan bromeó: “Julius estaba como ‘hoy no' con un movimiento de dedos3.

Beyoncé se encuentra actualmente en su aclamada Renaissance World Tour, que ha tenido su siguiente parada este sábado 5 de agosto en Washington DC. Hace poco se desveló que la cantante de ‘Break My Soul’ tiene que viajar a los conciertos con unos retretes personales que la acompañan en la gira.

Durante el transcurso del concierto de New Jersey, Beyoncé gritó en un momento del concierto “¡Reina Madre, Madonna, te amamos!”, dando así la bienvenida a su concierto a la veterana cantante después de haber estado hospitalizada por una infección potencialmente mortal.

Esta no ha sido la única anécdota de esta gira que comenzó hace tres meses, aunque con mucha menos repercusión que la comentada bajada de escalera. En un concierto anterior, un contratiempo inesperado interrumpió el espectáculo. Mientras cantaba, un detalle crucial escapó de la atención del personal, ya que no pudieron encender su ventilador en el escenario que pone su pelo al viento en una de las canciones.

