Las fotos de Jack Nicholson tras dos años enclaustrado hacen temer por su salud

Hace dos años, en abril de 2021, que se le tomó a Jack Nicholson su última fotografía durante un encuentro de sus queridos Lakers de Los Ángeles junto a su hijo Ray. Según diversos medios, el hijo del artista es una de las pocas personas con las que mantiene el contacto, ya que se ha vuelto una persona bastante antisocial.

Las fotos y el vídeo del actual Jack Nicholson fueron captados esta semana por el ‘Daily Mail’ y plantean la posibilidad de que el actor no se encuentre en plenas facultades mentales. Al intérprete se le ve sentado en el balcón de su mansión de Beverly Hills con vistas al embalse de Franklin Canyon. Con aspecto muy desaliñado de recién levantado y el pelo revuelto, iba vestido con una camisa naranja muy holgada y pantalones de chándal anchos. El actor está sentado oyendo el canto de los pájaros y luego se apoya en la barandilla de la terraza para observar a un helicóptero que sobrevolaba su casa

Desde el momento de su retirada se ha especulado con que su estado de salud no era el más adecuado, aunque no hay que olvidar que el actor, que estuvo actuando hasta los 75 años (‘¿Cómo sabes si es amor?’), cumplirá el próximo 22 de abril 85.

