Albert Barranco para los pies a Pipi Estrada con un rejonazo demoledor

Los nervios están a flor de piel en los pasillos de Telecinco con el inminente final de uno de sus realitys estrella de la parrilla; nadie quiere quedarse atrás o que sus defendidos lo hagan

Con los tres finalistas de Pesadilla en el Paraíso ya en la recta final del reality de Telecinco, este jueves tocó hacer balance en plató de lo ocurrido estas semanas en la granja. Sin embargo, la valoración que hizo Pipi Estrada del concurso de Mar López y Tania Déniz no gustó ni un pelo a Albert Barranco.

Albert Barranco responde a Pipi Estrada con un corte letal

"Lo que he visto en el concurso es que las ninis solamente han aportado...", dijo Pipi refiriéndose a Mar y Tania, y Barranco no le dejó ni terminar la frase: "No son ninis, que una persona como tú hable de ninis cuando no has dado un palo al agua en tu vida...", le contestó arreándole un rejonazo demoledor y muy aplaudido.

El periodista deportivo aseguró que ha trabajado más que "las ninis" en toda su vida y quiso terminar su reflexión: "Las ninis, con todo quejas y no hacer nada, lo único que han aportado al concurso han sido gritos y nada más".

Entre ninis, finalistas y zascas el caso es que este jueves de gala de Pesadilla en el Paraíso se resolvió con buenos datos para Telecinco, ya que anotó un 10% de cuota de pantalla y 931.000 espectadores, sus mejores datos desde hace más de un mes.