Juan del Val se sincera tras el bulo de Victoria Federica y frustra a Nuria Roca

A estas alturas de la "película" de la hija de la Infanta Elena es casi imposible no preguntar al colaborador de La Roca y, claro, su esposa y presentadora sabe perfectamente cómo funciona.

Más allá de su estatus como influencer y miembro de la Familia del Rey, Victoria Federica Marichalar de Borbón ha alcanzado una posición como celebrity en la crónica rosa y de sociedad patria que ya protagoniza sus propias fake news.

Con cierta frecuencia, la sobrina de Felipe VI se cuela en titulares, cuando no es por una cosa es por otra, y tantas noticias protagoniza que no todas son ciertas, al menos de momento.

Así, esta semana se especuló con fuerza con la posibilidad de que la hija de la Infanta Elena, después de hacer sus pinitos en la televisión de la mano de El Desafío de Antena 3, pudiese estar cerca de sumarse al mundo de la interpretación en una serie, algo que la propia protagonista ha desmentido.

Dado que este domingo salió el tema en el plató de La Roca de La Sexta y que uno de sus colaboradores, Juan del Val, comparte programa en El Desafío con Victoria Federica era inevitable que le volvieran a preguntar por ello.

De hecho, cada vez que trasciende algún asunto relacionado con la hermana de Froilán el magacín de Nuria Roca suele tirar de la opinión de su marido y en esta ocasión no iba a ser menos. A este paso Del Val se va a convertir en el defensor/portavoz oficial de Vic.

Juan del Val, defensor "oficioso" de Victoria Federica

Esta vez, el colaborador de Atresmedia no quiso mojarse mucho en cuanto a qué tipo de serie podría hacer: "Yo qué sé. Yo no tengo ninguna información", confesó, eso sí, volviendo a defender las virtudes de Victoria Federica como ya ha hecho en alguna otra ocasión y alegando que es "una chica fantástica". "A ver, ¿qué queréis que os diga? Es una mujer de su edad y el trabajo que yo la he visto desarrollar lo hace muy bien", sentenció.

Las maravillas de la nieta de los Reyes Eméritos, sin embargo, no terminaron de convencer al respetable público de La Roca. De hecho, el magacín dominical de Nuria Roca en La Sexta descendió al 5.1% de cuota de pantalla y 471.000 espectadores, frente al 5.3% y 516.000 de la semana pasada.