Amador Mohedano "se abre" y habla de su "mala racha" con Rosa Benito

El hermano de Rocío Jurado ha confesado que existe un distanciamiento con su ex mujer, detallando que uno de los últimos gestos que ha tenido no le han gustado nada: "a veces contesta".

La Navidad es una fecha para pasarla en familia, rodeado de los tuyos. Y eso es lo que ha hecho Amador Mohedano, quien se encuentra en Chipiona disfrutando de estas fiestas en compañía de familiares, amigos y conocidos. El hermano de Rocío Jurado ha decidido, de nuevo, no irse a Madrid para estar junto a su hija, Rosadio Mohedano, y también con su exmujer, Rosa Benito, durante la Nochebuena y la Navidad. Sin embargo, Amador ha querido compartir con todos el porqué de esta decisión, hablando una noche más para el canal CadenaJuanjoVlog de Juanjus, a quien ha explicado en qué punto se encuentra la relación con su expareja.

El hermano de "la más grande" ha detallado en este espacio cómo está la situación con Rosa Benito, con quien se reconcilió públicamente hace unos meses y ha señalado que "ahora mismo, Rosa y yo no estamos en un momento muy bueno, la verdad... A ella hay cosas que le siguen molestando. A veces le mando mensajes de cariño y hay veces que me contesta y otras que no". Amador Mohedano con este último, hacía referencia al último Whatsapp que este le ha enviado para felicitarle las fiestas.

Amador Mohedano "dolido" por el gesto de Rosa Benito

Pero no solo eso, sino que al parecer, Amador la ha llamado en varias ocasiones, sin respuesta alguna por parte de Rosa. Con este "asunto" más o menos zanjado, el padre de Rosario Mohedano también quiso hablar sobre la "nueva" Ana María Aldón, asegurando que nada tiene que ver con la de hace años y que puede deberse a su divorcio con Ortega Cano: "Ana María ha dado un cambio rarísimo, y está claro que el dinero impera por encima de muchos pensamientos. Se ha posicionado de una manera que yo creo que no es justa".

Por último, el hermano de Rocío Jurado no ha querido dejar pasar la oportunidad de mencionar y, por supuesto, de hacer balance del que ha sido su año más complicado a raíz de todo lo que ha contado su sobrina, Rocío Carrasco: "La cosa ya ha pasado, gracias a Dios. Ha arruinado a Telecinco y nadie me quita eso de la cabeza porque ahí están las pruebas… La gente tiene muchas ganas de volver a ver a Rosa, porque ella es una tía muy competente y con mucho raciocinio", concluye.