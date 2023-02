Fabiola Martínez, rota, se deshace en directo por la grosería de Bertín Osborne

Desde que se separó ha estado callada y evitando contestar a los detalles sobre su divorcio. Pero el tremendo desprecio que ha soltado el cantante le ha hecho cambiar de opinión radicalmente

Bertín Osborne se sentaba el pasado sábado con Paz Padilla en Déjate querer y hacía unas declaraciones sorprendes sobre su vida: "Nunca he estado enamorado" y también aseguraba que en estos momentos "estoy fenomenal solo". Unas palabras que han molestado y mucho a Fabiola Martínez y que han provocado la respuesta de la colaboradora este viernes desde el plató de Y ahora Sonsoles de Antena 3.

"Estoy un poco dolida y disgustada", comenzó diciendo Fabiola a Sonsoles Ónega para asegurar que ella no ha vivido eso porque a lo largo de su historia con Bertín ha habido momentos en los que "no hace falta decirlo porque se demostraba con los hechos, como el nacimiento de nuestros hijos". Puesto que ha "intentado analizar" las declaraciones de su exmarido, ha llegado a la conclusión de que o está enamorado o no ha medido sus palabras.

Completamente rota y entre lágrimas, Fabiola aseguró que lo que más le costó en la separación fue "entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho". Además, dejó claro que "yo lo he querido con locura" y que si el no ha estado enamorado "yo sí" ya que se lo demostró renunciando "a muchas cosas".

Fabiola Martínez responde a Bertín Osborne: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho" pic.twitter.com/0x5uwCHAlP — TVMASPI (@sebas_maspons) February 24, 2023

Es por todo ello que no entiende cómo ha hecho estas declaraciones de forma pública ya que a Bertín Osborne "le dolió muchísimo que su primera mujer le pidiera la nulidad de la boda porque eso significaba que ese amor no había existido". Además, la colaboradora añadió que aunque no comprende el momento por el que está pasando, no va a permitir que esta "nueva composición" la haga "a mi costa o a la de mis hijos".

En este sentido y después de todos estos meses de silencio, Martínez habló de la separación y desveló que "estaba muy enamorada y me separé porque sabía que no había nada que hacer", por eso, cree firmemente que se merece "un poquito de respeto" tras 18 años de relación. "Mucha gente dirá que lo podía haber hecho en privado, pero él también podía haberlo hecho y al final, yo reconozco que he aguantado muchas cosas, pero llega un momento que dices "ya".