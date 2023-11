Javier Bardem y Penélope Cruz amenazan a Joaquín Torres, azote de los famosos

Desde que el arquitecto y marido de Raúl Prieto se pasó a la mesa de corazón de Espejo Público no ha dejado títere con cabeza y los dos actores se han puesto muy nerviosos y a la defensiva.

El otrora conocido como "arquitecto de los famosos" se ha convertido de un tiempo a esta parte en el "azote de los famosos". Desde que aterrizó en la mesa de corazón de Espejo Público como colaborador Joaquín Torres está desatado y no hay celebrity que se escape de sus dardos.

Entre otras cosas llamó "tarada" y muchas perlas más a Cristina Tárrega, luego la emprendió con Tamara Falcó y más recientemente arremetió contra Mar Flores tachándola de oportunista por sus palabras tras la muerte de Fernando Fernández-Tapias.

Además añadió que Mar Flores ha acudido a visitar la casa de sus padres con intención de comprarla acompañada por 3 señores diferentes en un corto periodo de tiempo "porque lo que busca es eso". Una casa que por menos de 9 millones de euros no se vende, explicó: "Mar Flores es una persona en busca del dinero".

Visto y comprobado que últimamente no calla, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, que también tuvieron sus más y sus menos con él en el pasado, han decidido tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

Javier Bardem y Penélope Cruz piden a Joaquín Torres que deje de hablar de ellos

Según admitió el propio Torres, le han enviado un burofax en el que le piden que deje de hablar de ellos tras contar en el programa lo difícil que fue llevar a cabo el proyecto de su vivienda. Un trabajo al que al final el arquitecto renunció por la obsesión que mantenían los dos oscarizados actores con la privacidad.

Claro que no será tan fácil callar al marido de Raúl Prieto a pesar de las amenazas legales, porque tal como señaló en el magacín de Antena 3 no tiene ningún miedo de seguir hablando de Bardem y Cruz.

Así, reconoció que lo pasó muy mal y decidió no terminarles la casa: "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar. Los dos que se hacían pareja, oscarizados, se hacían una casa juntos, se casaban y tenían un niño juntos".

Según la versión de Torres, un le llamaron a las 5.00 horas diciendo que cómo había filtrado determinadas informaciones cuando él ni si quiera lo sabía. "Es imposible trabajar con alguien en el que no confías".