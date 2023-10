La hija de Valeria Ros se casa con otra niña y ella no está invitada a la boda

A Dani Mateo no le extraña ni medio que la muchacha "esté loquísima" y tiene muy claro qué es lo que está pasando alrededor. A la que no hizo tanta gracia fue a La Sexta donde trabajan.

Lo que no le pase a Valeria Ros no le pasa a nadie... y como la cómica vasca no tiene problemas a la hora de compartir sus aventuras y desventuras diarias, todos los espectadores suelen ser cómplices de su intensa vida privada y familiar.

Este martes volvió a hacerlo en el plató de Zapeando de La Sexta protagonizando un divertido momento con sus compañeros de programa.

Y es que el presentador Dani Mateo desveló que Valeria Ros tenía un "compromiso muy importante" esta semana y ella confirmó que su hija le informó de que se casaba, pero que ella no estaba invitada a la boda. "Está loquísima", bromeó la colaboradora de Atresmedia, a lo que el presentador respondió irónico: "¡Qué raro!".

La boda de la hija de Valeria Ros divierte a todos en Zapeando

Por lo demás, la humorista defendió que es "muy divertida" y su compañera de mesa Isabel Forner añadió que "los niños siempre dicen la verdad".

Dani Mateo quiso conocer más detalles sobre tan magno evento y preguntó con quién se iba a casar la hija de su colega: "Con una amiga", explicó Ros detallando que "van a bailar y que no puedo ir". "Ve tomando nota", le advirtió Quique Peinado entre risas.

Todo ello en una tarde en la que, sin embargo, Zapeando no pudo sostener el buen comienzo de semana que registró el lunes (6.4% de cuota de pantalla y 598.000 espectadores) y este martes bajó en los audímetros al 5.9% de share y 541.000 televidentes.