Ana Soria recurre a Pablo Motos para intentar lo que no pudo lograr en Telecinco

La novia "titular" de Enrique Ponce se ha cansado de esperar y ahora puede ser momento, después de que su primer conato de la mano de Viva la Vida terminara en tremendo fiasco.

Ahora que Paloma Cuevas y Luis Miguel ya lucen felices como perdices en privado y también en público, Enrique Ponce y Ana Soria han tomado una decisión muy drástica: dejar el discreto segundo plano y pasar al primero.

La inminente asistencia de la pareja a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 está generando no poca expectación y este jueves se abordó el asunto en la tertulia rosa de Federico Jiménez Losantos. No es para menos porque aunque Ponce y Soria son ya grandes conocidos para el gran público aficionado a los asuntos del corazón y la crónica de sociedad, su presencia en un programa de máxima audiencia como el de Trancas y Barrancas no puede ser más novedosa.

Haciendo quinielas sobre lo que sucederá en esta entrevista, Losantos auguró que Ana Soria "va a triunfar porque es muy guapa y la tele es imagen. Al margen de lo que haga o lo que diga tiene claro que "ella triunfa seguro".

Nada que ver con lo que sucederá con Enrique Ponce: "A él no lo van a ver, solo a ella", opinó el locutor, subrayando que la joven quiere obtener por fin su cuota de protagonismo mediático, sobre todo ahora que Paloma Cuevas está oficialmente emparejada con Luis Miguel y ella es la novia "titular" del torero.

Según recordó además Isabel González, Soria "ya lo intentó hace un tiempo en Viva la Vida, único programa en el que dio declaraciones". Sin embargo, los acontecimientos posteriores impidieron que pudiera iniciar su deseada carrera de influencer y su salto a los medios. Veremos si Antena 3 tiene ahora más suerte de la que tuvo en su momento en Telecinco...