Ana Rosa mete un hachazo a parte de la prensa por el caso Alves que la deja KO

Algunos sectores del periodismo "serio" se pusieron estupendos en torno a la situación de la modelo y el futbolista y hasta hicieron leña. Ahora les toca recular y "comerse" sus palabras.

En las últimas horas Joana Sanz se ha vuelto a aupar a lo más alto de los titulares tras confirmar en sus redes sociales que su relación con Dani Alves ha terminado.

La modelo ha recurrido a una carta escrita de su puño y letra donde habla de sus sentimientos y de cómo ha vivido la separación del futbolista.

Confirmada la ruptura, este jueves Ana Rosa Quintana aprovechó su programa para saldar cuentas con algunos compañeros de profesión y partir una lanza a favor del trabajo de su reportera, Leticia Requejo.

"Vamos a mostrar la carta que ha mandado Joana Sanz, la todavía mujer de Dani Alves, que ha finalizado su relación con él. Entendemos que va a presentar su demanda de divorcio, algo que anunció hace casi un mes nuestra compañera Leticia Requejo", señaló Quintana con no poca retranca.

En la carta, Joana Sanz se refiere a Dani Alves con palabras como "me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos... cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma".

Cabe recordar que la primera periodista en hablar del divorcio entre Joana Sanz y Daniel Alves fue Requejo: "Él no quiso ir al vis a vis y lo hicieron a través de sus abogados". Algo que provocó que la modelo criticara a la periodista en redes, animando a otros compañeros de la profesión a hacerlo también. Sin embargo, Leticia mantuvo su exclusiva a inicios de febrero: "Me reafirmo, ella le ha pedido el divorcio".

Ana Rosa Quintana sentencia a los que dudaron de Leticia Requejo

Unas declaraciones que provocaron que Requejo y Sanz tuvieran una conversación por teléfono donde la modelo pidió disculpas a la periodista y no le negó la información. Tras esto y con la carta de la protagonista publicada en redes, Ana Rosa Quintana defendió a su reportera y asestó un rejonazo demoledor a otros periodistas diciendo ante las cámaras: "Esto lo anunció hace casi un mes nuestra compañera Leticia Requejo, así que compañeros que no habéis dado credibilidad a una compañera y a un periodista, os lo vais a comer".